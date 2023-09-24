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Posted Сегодня, 06:54

Published Сегодня, 06:54

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

иллюстрация

Ночные заморозки и грибной дождь. Бабье лето не спешит уходить из Омска

24 сентября 2023, 06:54
Фото: 1MI
иллюстрация

На Омскую область надвигаются дождь и туман

Синоптики предупреждают: по региону днем будет тепло, но местами — похолодание.

Синоптики представили прогноз погоды на ближайшие дни. Сегодня, 24 сентября, ночью ожидается слабый дождь, местами туман. Новая неделя начнется с потепления до +24 градусов, правда, в некоторых районах столбик термометра опустится до +14. Без осадков.

Днем во вторник +18…+23 градуса, местами похолодает до +13. Порывы ветра в первую половину недели не превысят 12 метров в секунду.

В ночь на среду пойдет дождь, при прояснении температура составит +1 градус. А вот в дневные часы ожидается теплая погода: +15…+20, без осадков. В Обь-Иртышском УГМС отмечают: местами может похолодать до +10 градусов.

прогноз погодыпрогноз погоды
прогноз погоды
Фото: Обь-Иртышское УГМС
Ждать ли бабье лето? В Омске прогнозируют пасмурную и прохладную погоду
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#Общество#Город#Погода#Омск#Омская область#Прогноз погоды#Потепление#Новости#Туман#Дождь
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