Ночные заморозки и грибной дождь. Бабье лето не спешит уходить из Омска

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
Синоптики представили прогноз погоды на ближайшие дни. Сегодня, 24 сентября, ночью ожидается слабый дождь, местами туман. Новая неделя начнется с потепления до +24 градусов, правда, в некоторых районах столбик термометра опустится до +14. Без осадков.
Днем во вторник +18…+23 градуса, местами похолодает до +13. Порывы ветра в первую половину недели не превысят 12 метров в секунду.
В ночь на среду пойдет дождь, при прояснении температура составит +1 градус. А вот в дневные часы ожидается теплая погода: +15…+20, без осадков. В Обь-Иртышском УГМС отмечают: местами может похолодать до +10 градусов.