Не простое — золотое. В Омске все сильнее сокращается количество яиц

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Омские статистики рассказали о ситуации на рынке животноводства в январе — августе 2023 года. Специалисты отмечают рост некоторых показателей в сравнении с аналогичными за прошлый год.
В регионе произведено почти 115 тысяч тонн мяса (+0,2%) и около 429 тысяч тонн молока (+1%). Причины стабильности — развитие свиноводства и прирост продуктивности молочного стада.
А вот яиц в Омской области стало меньше более, чем на 26 миллионов штук. Это связано со снижением яйценоскости кур.
Напомним, ранее мы рассказывали о численности животных в регионе. Эти данные связаны.