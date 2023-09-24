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Published Сегодня, 09:01

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Updated Сегодня, 09:03

иллюстрация

Не простое — золотое. В Омске все сильнее сокращается количество яиц

24 сентября 2023, 09:01
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омской области стало на 26 млн штук яиц меньше

Данные за 2023 год говорят о снижении показателей.

Омские статистики рассказали о ситуации на рынке животноводства в январе — августе 2023 года. Специалисты отмечают рост некоторых показателей в сравнении с аналогичными за прошлый год.

В регионе произведено почти 115 тысяч тонн мяса (+0,2%) и около 429 тысяч тонн молока (+1%). Причины стабильности — развитие свиноводства и прирост продуктивности молочного стада.

А вот яиц в Омской области стало меньше более, чем на 26 миллионов штук. Это связано со снижением яйценоскости кур.

Напомним, ранее мы рассказывали о численности животных в регионе. Эти данные связаны.

В Омске стало больше свиней, но меньше коров и кур
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#Экономика#Омск#Омская область#Сельское хозяйство#Омскстат#Статистика#Новости#Яйца
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