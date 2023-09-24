Не допустить саботажа. На застройщика дома для переселенцев возбудили дело

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
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Updated Сегодня, 04:17
23 сентября состоялся традиционный объезд по городским стройкам. Прокурор Омска Павел Попов в своем телеграм-канале сообщил: цель выезда — проверка нахождения на объектах рабочих. Делегация отправилась по точкам вечером.
На улице 6-я Станционная возводится многострадальный дом для переселенцев из аварийного жилья. Подрядчик — ООО «ДСК-3» — неоднократно жаловался на нехватку рабочих рук и удорожание строительных материалов. Прокуратура вынесла постановление о возбуждении административного дела на компанию за срыв сроков. Фирме грозит штраф — от 5% до 15% от стоимости невыполненных обязательств. Напомним, ранее проект возведения дома отправили на повторную экспертизу, чтобы проверить достоверность определения сметной стоимости.
Оштрафовать могут и подрядчика, который капитально ремонтирует школу №3. «Мы увидели только четырёх рабочих и сторожа», — написал в своем телеграм-канале мэр Сергей Шелест. Он и Павел Попов обсудили, как можно воздействовать на исполнителя работ, чтобы не допустить «саботажа национальных проектов».
Капремонт сейчас также идет в гимназии №75, а в микрорайоне «Серебряный берег» возводится новая школа. Подрядчики там трудятся активно, однако работы еще немало, подчеркнул Павел Попов.