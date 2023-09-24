Не допустить саботажа. На застройщика дома для переселенцев возбудили дело

На улице 6-я Станционная возводится многострадальный дом для переселенцев из аварийного жилья. Подрядчик — ООО «ДСК-3» — неоднократно жаловался на нехватку рабочих рук и удорожание строительных материалов. Прокуратура вынесла постановление о возбуждении административного дела на компанию за срыв сроков. Фирме грозит штраф — от 5% до 15% от стоимости невыполненных обязательств. Напомним, ранее проект возведения дома отправили на повторную экспертизу, чтобы проверить достоверность определения сметной стоимости.