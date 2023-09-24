Компании Золотова одобрили строительство очередного дома в омском Амуре

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
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Updated Сегодня, 05:47
Департамент архитектуры и градостроительства мэрии Омска выдал разрешение на строительство многоквартирного жилого дома в микрорайоне «Амурский». Застройщиком выступит ООО «Строительно-монтажное управление-10 „Северное“.
По проекту, в Центральном округе появится 11-этажное здание на 156 квартир: 96 «однушек», 38 «двушек» и 22 «трешки». Общая площадь жилых помещений — 7 724,6 кв. м.
Отметим, компания зарегистрирована в 2021 году. Директором является Кирилл Светенюк. Владелец — известный омский строитель Олег Золотов. Напомним, в начале августа фирма получила положительное заключение экспертизы на проект строительства жилого дома в «Амуре-2». А в начале сентября прошел экспертизу и проект будущего дома в поселке Биофабрика.