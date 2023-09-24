Компании Золотова одобрили строительство очередного дома в омском Амуре

Отметим, компания зарегистрирована в 2021 году. Директором является Кирилл Светенюк. Владелец — известный омский строитель Олег Золотов. Напомним, в начале августа фирма получила положительное заключение экспертизы на проект строительства жилого дома в «Амуре-2». А в начале сентября прошел экспертизу и проект будущего дома в поселке Биофабрика.