Касперский: Большинство хакеров в мире пользуются китайским языком

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
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Он также отметил, что испанский и португальский занимают следующие места в списке популярности среди хакеров. Русский язык находится лишь на четвертом месте, за ним следуют английский и турецкий, пишет Общественная служба новостей.
Глава «Лаборатории Касперского» подчеркнул, что киберпреступники постоянно повышают свой профессионализм и становятся все более изощренными и злобными. Это представляет угрозу, так как они общаются и объединяются в банды.
В настоящее время «Лаборатория Касперского» отслеживает около 900 проектов, связанных с киберпреступностью.