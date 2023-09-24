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Касперский: Большинство хакеров в мире пользуются китайским языком

24 сентября 2023, 05:49
Большинство хакеров в мире сейчас используют китайский язык, как сообщил глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский в интервью РИА Новости.

Он также отметил, что испанский и португальский занимают следующие места в списке популярности среди хакеров. Русский язык находится лишь на четвертом месте, за ним следуют английский и турецкий, пишет Общественная служба новостей.

Глава «Лаборатории Касперского» подчеркнул, что киберпреступники постоянно повышают свой профессионализм и становятся все более изощренными и злобными. Это представляет угрозу, так как они общаются и объединяются в банды.

В настоящее время «Лаборатория Касперского» отслеживает около 900 проектов, связанных с киберпреступностью.

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