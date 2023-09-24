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иллюстрация

Досадное поражение. Омский «Авангард» сразился с «Нефтехимиком»

24 сентября 2023, 04:50
Фото: 1MI
иллюстрация

Омский «Авангард» в овертайме уступил «Нефтехимику»

Матч прошел в Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена».

23 сентября в Нижнекамске прошел матч Чемпионата КХЛ. «Нефтехимик» принимал в гостях омский «Авангард». Первый период завершился на равных — 1:1. Счет открыли соперники — шайбу забил Илья Хохлов. На 11-й минуте омичи реализовали большинство и сравняли шансы на победу. Автор гола — Иван Николишин.

Оставшиеся два периода прошли без забитых шайб. В овертайме решающий гол — за Андреем Белозеровым из «Нефтехимика». Финальный счет 2:1.

Напомним, следующий матч «Авангарда» пройдет в Екатеринбурге 25 сентября против «Автомобилиста». Ранее омичи проиграли в сибирском дерби:

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#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#Новости#Екатеринбург#Нижнекамск#Иван Николишин
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