Досадное поражение. Омский «Авангард» сразился с «Нефтехимиком»

23 сентября в Нижнекамске прошел матч Чемпионата КХЛ. «Нефтехимик» принимал в гостях омский «Авангард». Первый период завершился на равных — 1:1. Счет открыли соперники — шайбу забил Илья Хохлов. На 11-й минуте омичи реализовали большинство и сравняли шансы на победу. Автор гола — Иван Николишин.