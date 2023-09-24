Досадное поражение. Омский «Авангард» сразился с «Нефтехимиком»

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
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23 сентября в Нижнекамске прошел матч Чемпионата КХЛ. «Нефтехимик» принимал в гостях омский «Авангард». Первый период завершился на равных — 1:1. Счет открыли соперники — шайбу забил Илья Хохлов. На 11-й минуте омичи реализовали большинство и сравняли шансы на победу. Автор гола — Иван Николишин.
Оставшиеся два периода прошли без забитых шайб. В овертайме решающий гол — за Андреем Белозеровым из «Нефтехимика». Финальный счет 2:1.
Напомним, следующий матч «Авангарда» пройдет в Екатеринбурге 25 сентября против «Автомобилиста». Ранее омичи проиграли в сибирском дерби: