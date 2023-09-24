Членовредительство. Омич пытался увеличить свой половой орган и попал в больницу

Поясним: вазелин распространяется между кожным покровом и действительно изменяет размеры полового органа. Но спустя время ткани вступают в реакцию. Появляются воспаления и нагноения — аллергия. Скопление клеток, крови и лимфы приводит к тому, что в воспаленной области собирается жидкость, а вокруг — растет гранулированная ткань. Без лечения болезнь может привести к незаживающим язвам.