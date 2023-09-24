Членовредительство. Омич пытался увеличить свой половой орган и попал в больницу

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
Урологи Областной клинической больницы спасли 32-летнего омича, который пытался увеличить свой половой орган. Эту удивительную историю рассказали в минздраве.
В 28 лет мужчина ввел себе под кожу пениса вазелиновое масло. Цель — добиться «новых ощущений», удовлетворить партнершу. В больницу пациент обратился с жалобой на появление плотных бугорков, покраснения, отечность и болевые ощущения. Вердикт медиков: олеогранулема полового члена.
Поясним: вазелин распространяется между кожным покровом и действительно изменяет размеры полового органа. Но спустя время ткани вступают в реакцию. Появляются воспаления и нагноения — аллергия. Скопление клеток, крови и лимфы приводит к тому, что в воспаленной области собирается жидкость, а вокруг — растет гранулированная ткань. Без лечения болезнь может привести к незаживающим язвам.
Врач-уролог провел первый этап операции. После — пациент выполнял медицинские рекомендации. Спустя четыре месяца — второй этап: реконструкция половых органов. Манипуляции прошли успешно. Мужчина пошел на поправку. Правда, репродуктивная функция восстанавливалась еще месяц.
Медики отмечают: безопасно увеличить размер мужских половых органов с помощью подкожных инъекций вазелина или имплантации предметов нельзя! Членовредительские процедуры приведут только к болезненным воспалениям.