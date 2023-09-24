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иллюстрация

Членовредительство. Омич пытался увеличить свой половой орган и попал в больницу

24 сентября 2023, 06:20
Фото: 1MI
иллюстрация

Медики спасли омича, который неудачно пытался увеличить свой половой орган

Врачи-урологи провели двухэтапную операцию. Все прошло успешно.

Урологи Областной клинической больницы спасли 32-летнего омича, который пытался увеличить свой половой орган. Эту удивительную историю рассказали в минздраве.

В 28 лет мужчина ввел себе под кожу пениса вазелиновое масло. Цель — добиться «новых ощущений», удовлетворить партнершу. В больницу пациент обратился с жалобой на появление плотных бугорков, покраснения, отечность и болевые ощущения. Вердикт медиков: олеогранулема полового члена.

Поясним: вазелин распространяется между кожным покровом и действительно изменяет размеры полового органа. Но спустя время ткани вступают в реакцию. Появляются воспаления и нагноения — аллергия. Скопление клеток, крови и лимфы приводит к тому, что в воспаленной области собирается жидкость, а вокруг — растет гранулированная ткань. Без лечения болезнь может привести к незаживающим язвам.

Врач-уролог провел первый этап операции. После — пациент выполнял медицинские рекомендации. Спустя четыре месяца — второй этап: реконструкция половых органов. Манипуляции прошли успешно. Мужчина пошел на поправку. Правда, репродуктивная функция восстанавливалась еще месяц.

Медики отмечают: безопасно увеличить размер мужских половых органов с помощью подкожных инъекций вазелина или имплантации предметов нельзя! Членовредительские процедуры приведут только к болезненным воспалениям.

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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Минздрав#Новости#Операция
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