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Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

Стрельба велась из травматического оружия

В Омске конфликт возле кафе закончился перестрелкой

23 сентября 2023, 12:35
Фото: 1MI
Стрельба велась из травматического оружия
Очевидцы сообщили, что как минимум один человек получил ранение. Всех участников потасовки задержала полиция.

Минувшей ночью, 23 сентября, в Омске на улице 10 лет Октября произошла перестрелка. Конфликт, по предварительным данным, вспыхнул возле кафе «Кушон» на 15-й Линии.

«Минимум одного человека ранили, лежал возле машины, потом приехала скорая и полиция, были слышны крики», — рассказал очевидец в паблике «Инцидент».

Информацию о перестрелке Городу55 подтвердили в полиции.

«В городском отделе полиции № 9 зарегистрирован материал проверки. Стрельба велась из травматического пистолета. Все участники происшествия доставлены в полицию. Полицейские выясняют полные обстоятельства произошедшего», — сообщили в УМВД.
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#Происшествия#Полиция#Омск#Конфликт#Пистолет#Евгений Игишев#Перестрелка
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