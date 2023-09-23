В Омске конфликт возле кафе закончился перестрелкой

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Минувшей ночью, 23 сентября, в Омске на улице 10 лет Октября произошла перестрелка. Конфликт, по предварительным данным, вспыхнул возле кафе «Кушон» на 15-й Линии.
«Минимум одного человека ранили, лежал возле машины, потом приехала скорая и полиция, были слышны крики», — рассказал очевидец в паблике «Инцидент».
Информацию о перестрелке Городу55 подтвердили в полиции.
«В городском отделе полиции № 9 зарегистрирован материал проверки. Стрельба велась из травматического пистолета. Все участники происшествия доставлены в полицию. Полицейские выясняют полные обстоятельства произошедшего», — сообщили в УМВД.