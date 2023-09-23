Ушел из дома и не вернулся. В Омске ищут пропавшего 43-летнего мужчину

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Омские полицейские ищут пропавшего 43-летнего жителя микрорайона Входной Романа Камелязева. Мужчина ушел из дома 12 сентября и до настоящего времени его местоположение не известно.
Приметы пропавшего: рост 167 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы, карие глаза. Роман Камелязев был одет в синюю безрукавку, черные спортивные штаны и темные кроссовки. Фото пропавшего разместили в паблике омской полиции.
Всех кто что-либо знает о местоположении Романа Камелязева, просят позвонить по телефонам: 79-33-02, 8-913-609-75-19.
Ранее Город55 сообщал, что необходимо делать, если пропал человек: