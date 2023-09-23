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Ушел из дома и не вернулся. В Омске ищут пропавшего 43-летнего мужчину

23 сентября 2023, 08:34
Фото: 1MI
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Омские полицейские ищут пропавшего 43-летнего мужчину

Житель микрорайона Входной пропал 12 сентября.

Омские полицейские ищут пропавшего 43-летнего жителя микрорайона Входной Романа Камелязева. Мужчина ушел из дома 12 сентября и до настоящего времени его местоположение не известно.

Приметы пропавшего: рост 167 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы, карие глаза. Роман Камелязев был одет в синюю безрукавку, черные спортивные штаны и темные кроссовки. Фото пропавшего разместили в паблике омской полиции.

Всех кто что-либо знает о местоположении Романа Камелязева, просят позвонить по телефонам: 79-33-02, 8-913-609-75-19.

Ранее Город55 сообщал, что необходимо делать, если пропал человек:

Что делать, если пропал человек в Омске
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#Полиция#Омск#Пропал человек#Поиск пропавших#Поиск#Пропал#Евгений Игишев
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