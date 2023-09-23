Тихоокеанский медицинский кластер по поручению Валерия Лимаренко представили в РАН

«Концепция кластера основана на идее повышения клинической результативности. В проекте будут воплощены лучшие медицинские технологии — и на уровне лечебных вмешательств, и в доступности, и в удобствах для пациента. Это не просто поликлиника повышенного класса, это новая модель оказания медицинской помощи, в которой будут реализованы совершенно новые направления, ранее не представленные в государственной системе амбулаторной помощи», — пояснил министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов.