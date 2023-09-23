Путин поблагодарил ученых, обеспечивающих безопасное проживание амурского тигра

Путин подчеркнул, что особое признание заслуживают ученые, биологи, работники заповедников и добровольцы, которые своим усердием и преданностью создают условия для безопасной жизни тигров. Благодаря их усилиям, россияне становятся более ответственными и заботливыми к окружающей природе.