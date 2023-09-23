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Путин поблагодарил ученых, обеспечивающих безопасное проживание амурского тигра

23 сентября 2023, 07:38
Владимир Путин выразил благодарность ученым, биологам и сотрудникам заповедников за их работу по обеспечению безопасного проживания амурских тигров в России.

Президент отметил, что День тигра является одним из самых значимых событий на Дальнем Востоке и во всей стране, пишет RT.

Путин подчеркнул, что особое признание заслуживают ученые, биологи, работники заповедников и добровольцы, которые своим усердием и преданностью создают условия для безопасной жизни тигров. Благодаря их усилиям, россияне становятся более ответственными и заботливыми к окружающей природе.

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