Потребовалась помощь врачей. В Омской области водитель сбил 12-летнюю девочку

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Сегодня, 23 сентября, около полудня в Калачинске произошло ДТП, в котором пострадал ребенок, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Омской области.
По предварительным данным, 71-летний водитель за рулем автомобиля Subaru сбил 12-летнюю девочку на пересечении улиц Вокзальная и Гагарина. Ребенок переходил дорогу в неположенном месте. Школьнице потребовалась помощь врачей.
Ранее Город55 рассказывал о похожем ДТП. В Омске женщина за рулем Toyota сбила 16-летнюю девушку на улице Бетховена.