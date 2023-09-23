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Потребовалась помощь врачей. В Омской области водитель сбил 12-летнюю девочку

23 сентября 2023, 09:40
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Калачинске Омской области водитель сбил 12-летнюю школьницу

ДТП произошло на пересечении улиц Гагарина и Вокзальная. Ребенок переходил дорогу в неположенном месте.

Сегодня, 23 сентября, около полудня в Калачинске произошло ДТП, в котором пострадал ребенок, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Омской области.

По предварительным данным, 71-летний водитель за рулем автомобиля Subaru сбил 12-летнюю девочку на пересечении улиц Вокзальная и Гагарина. Ребенок переходил дорогу в неположенном месте. Школьнице потребовалась помощь врачей.

Ранее Город55 рассказывал о похожем ДТП. В Омске женщина за рулем Toyota сбила 16-летнюю девушку на улице Бетховена.

Переходила дорогу в неположенном месте. В Омске сбили 16-летнюю девушку
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#Происшествия#ДТП#Омская область#Пострадавшие#Ребенок#Авария#Дети#Калачинск#Пострадал ребенок#Евгений Игишев
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