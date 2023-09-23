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Posted Сегодня, 05:13

Published Сегодня, 05:13

Modified Сегодня, 05:15

Updated Сегодня, 05:15

В начале года численность населения в Омске составила 1 110,8 тысяч человек

Омичей станет меньше. Численность населения в городе продолжит снижаться

23 сентября 2023, 05:13
Фото: 1MI
В начале года численность населения в Омске составила 1 110,8 тысяч человек

В мэрии Омска рассказали, что численность населения в городе продолжит снижаться

По прогнозам, жителей Омска с каждым годом будет становиться меньше на полпроцента.

В ближайшие три года, по прогнозам администрации Омска, численность населения города будет сокращаться на полпроцента ежегодно. Такую цифру опубликовала мэрия в проекте постановления «О внесении проекта бюджета города Омска на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов в Омский городской Совет».

«Темп снижения в 2026 году относительно 2022 года составит 2,5 — 2,3 процента и численность населения города Омска может сократиться до 1 088,4 — 1 090,1 тыс. человек (по консервативному и базовому вариантам прогноза соответственно)», — говорится в тексте документа.

В начале нынешнего года численность населения Омска составляла 1 110,8 тысяч человек. Ожидается, что к концу года эта цифра станет на 6,7 тысяч человек меньше.

Причинами сокращения населения являются естественная и миграционная убыль.

«За январь — июнь 2023 года зафиксирована естественная убыль населения в 2 577 чел., что меньше на 26,8 процента показателя за аналогичный период 2022 года (естественная убыль — 3 521 чел.)», — сообщается в проекте постановления.

Согласно данным администрации, миграционная убыль за первые шесть месяцев 2023 года составила 681 человек.

Также в Омске ожидается ухудшение показателей рождаемости.

Ранее Город55 сообщал, что Омская область заняла 4 место в России по миграционной убыли, а также оказалась на 2 месте в Сибири по оттоку населения.

Получилось покинуть. Омская область заняла 4-е место в стране по миграционной убыли
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#Общество#Омск#Мэрия#Омская область#Мэрия Омска#Миграция#Численность население#Евгений Игишев#Планы
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