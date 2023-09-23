Омичей станет меньше. Численность населения в городе продолжит снижаться

В ближайшие три года, по прогнозам администрации Омска, численность населения города будет сокращаться на полпроцента ежегодно. Такую цифру опубликовала мэрия в проекте постановления «О внесении проекта бюджета города Омска на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов в Омский городской Совет».