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Published Сегодня, 11:45

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Омичей попросили пройти опрос о перекрытии бульвара Архитекторов на Левобережье

23 сентября 2023, 11:45
Фото: 1MI
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В настоящее время дорогу ремонтируют и ограничения движения здесь неизбежны.

Омичей попросили пройти опрос на сайте Госуслуг касаемо перекрытия бульвара Архитекторов на Левобережье. Дорогу в настоящее время ремонтируют.

«Дорогу от „Меги“ до улицы Крупской разберут до основания, расширят проезжую часть, установят новые опоры освещения, остановочные пункты и велопарковки, обустроят троллейбусную контактную сеть, тротуары, велодорожки и автопарковки, высадят деревья и кустарники», — рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Сейчас на реконструкцию закрыт участок от проспекта Комарова до улицы Степанца. До конца года работы развернут на всем протяжении бульвара.

Жителям предлагают поучаствовать в опросе, и оставить свои предложения по поводу перекрытия бульвара Архитекторов.

Ранее Город55 сообщал, что на Левом берегу из-за ремонтных работ изменились схемы маршрутов общественного транспорта:

В Омске общественный транспорт на Левобережье начал работать по новым схемам
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#Общество#Город#Дороги#Ремонт дорог#Сергей Шелест#Строительство дороги#Евгений Игишев
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