Омичей попросили пройти опрос о перекрытии бульвара Архитекторов на Левобережье

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Омичей попросили пройти опрос на сайте Госуслуг касаемо перекрытия бульвара Архитекторов на Левобережье. Дорогу в настоящее время ремонтируют.
«Дорогу от „Меги“ до улицы Крупской разберут до основания, расширят проезжую часть, установят новые опоры освещения, остановочные пункты и велопарковки, обустроят троллейбусную контактную сеть, тротуары, велодорожки и автопарковки, высадят деревья и кустарники», — рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
Сейчас на реконструкцию закрыт участок от проспекта Комарова до улицы Степанца. До конца года работы развернут на всем протяжении бульвара.
Жителям предлагают поучаствовать в опросе, и оставить свои предложения по поводу перекрытия бульвара Архитекторов.
Ранее Город55 сообщал, что на Левом берегу из-за ремонтных работ изменились схемы маршрутов общественного транспорта: