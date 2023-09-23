Омич в форме полицейского задерживал покупателей в торговом центре

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
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Updated Сегодня, 05:49
В Омске 23-летний местный житель, облачившись в форму сотрудника полиции, подходил к покупателям торгового комплекса на Левобережье и обыскивал их сумки. В вещах он якобы находил пакеты с сомнительным содержимым. Все происходящее на видео снимал знакомый псевдополицейского, сообщили сегодня, 23 сентября, в пресс-службе регионального УМВД.
Как выяснилось, приятели специально снимали провокационный контент, чтобы в дальнейшем опубликовать ролики в социальных сетях.
Видеоблогеров доставили в отдел полиции и составили протокол за «Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов». Форму у молодых людей изъяли.
Материалы дела отправили в суд. Максимальное наказание, которое грозит нарушителям — штраф в 1500 рублей.