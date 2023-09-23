Омич в форме полицейского задерживал покупателей в торговом центре

В Омске 23-летний местный житель, облачившись в форму сотрудника полиции, подходил к покупателям торгового комплекса на Левобережье и обыскивал их сумки. В вещах он якобы находил пакеты с сомнительным содержимым. Все происходящее на видео снимал знакомый псевдополицейского, сообщили сегодня, 23 сентября, в пресс-службе регионального УМВД.