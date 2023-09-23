Известия: бюджет России на ближайшие три года будет дефицитным

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Алла Чалова, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова, утверждает, что это связано с быстрым ростом расходов. Она также отмечает, что такая ситуация является продолжением активной бюджетной политики в области расходов, выбранной властями, пишет RT.
По мнению эксперта, дополнительное финансирование в 2022–2023 годах значительно смягчило негативное влияние санкций на российскую экономику и способствовало ее росту.
Тем не менее, Чалова добавляет, что присутствие дефицита не представляет никакой угрозы.