Известия: бюджет России на ближайшие три года будет дефицитным

Согласно информации, опубликованной газетой «Известия», бюджет России в течение ближайших трех лет будет иметь дефицит. Правительственные документы с основными параметрами проекта бюджета подтверждают эту информацию.