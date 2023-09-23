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Известия: бюджет России на ближайшие три года будет дефицитным

23 сентября 2023, 08:26
Согласно информации, опубликованной газетой «Известия», бюджет России в течение ближайших трех лет будет иметь дефицит. Правительственные документы с основными параметрами проекта бюджета подтверждают эту информацию.

Алла Чалова, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова, утверждает, что это связано с быстрым ростом расходов. Она также отмечает, что такая ситуация является продолжением активной бюджетной политики в области расходов, выбранной властями, пишет RT.

По мнению эксперта, дополнительное финансирование в 2022–2023 годах значительно смягчило негативное влияние санкций на российскую экономику и способствовало ее росту.

Тем не менее, Чалова добавляет, что присутствие дефицита не представляет никакой угрозы.

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