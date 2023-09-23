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Жители Омска пожаловались на состояние остановки в Амурском-2

Бурьян не косился с весны. Омичи рассказали о плачевном состоянии остановки в Амуре-2

23 сентября 2023, 06:26
Фото: Предоставлено Городу55

Жители Омска пожаловались на состояние остановки в Амурском-2

Территория нуждается в благоустройстве. Сотрудники администрации очистили местность, но, как сообщили местные жители, проблема все еще актуальна.

В редакцию Города55 обратились читатели с жалобой на состояние остановки общественного транспорта в микрорайоне «Амурский-2». Территория, со слов местных жителей, нуждается в благоустройстве.

«Все усилия жильцов дома по благоустройству губятся незаконно расположенной остановкой под окнами дома частных газелей. Бурьян не косился с весны, тротуар положили как попало, не убрали землю и камни. А на одной из фотографий противоположная остановка. Выходишь вечером из 45 автобуса, а там стая бродячих собак. Далее надо пройти через это поле до пешеходника, в дождь оно затопляется и нет освещения. Сказать что стыдно, это ничего не сказать, за державу обидно», — сообщила омичка Марина Кузнецова.

Жители Амура-2 обращались с проблемой в администрацию Центрального округа.

«Бюджетным учреждением города Омска „Управление дорожного хозяйства и благоустройства“ 15.09.2023 проведены работы по ручному подбору мусора и санитарной очистке территории, прилегающей к остановке общественного транспорта „Амурский-2“ по улице 21-й Амурской», — говорится в ответе ведомства, подписанным первым замом главы администрации Николаем Лосем.

Письмо с отчетом о проделанной работе от администрации датировано 21 сентября. Жители микрорайона предоставили фотографии территории, сделанные на следующий день после ответа. На снимках видно, что работы на участке еще немало.

Фото: Предоставлено Городу55

Ранее омичи рассказали о свалке в одном из дворов в Октябрьском округе. Местной контейнерной площадкой для сбора отходов пользуются жители всех окрестностей, объем баков попросту не способен вместить в себя такое количество мусора.

«Допустимая норма». Омичи рассказали о свалке во дворе жилого дома
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#Общество#Благоустройство#Амур#Благоустройство города#Администрация#Остановка#Евгений Игишев#Амурский
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