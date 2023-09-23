Бурьян не косился с весны. Омичи рассказали о плачевном состоянии остановки в Амуре-2

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
В редакцию Города55 обратились читатели с жалобой на состояние остановки общественного транспорта в микрорайоне «Амурский-2». Территория, со слов местных жителей, нуждается в благоустройстве.
«Все усилия жильцов дома по благоустройству губятся незаконно расположенной остановкой под окнами дома частных газелей. Бурьян не косился с весны, тротуар положили как попало, не убрали землю и камни. А на одной из фотографий противоположная остановка. Выходишь вечером из 45 автобуса, а там стая бродячих собак. Далее надо пройти через это поле до пешеходника, в дождь оно затопляется и нет освещения. Сказать что стыдно, это ничего не сказать, за державу обидно», — сообщила омичка Марина Кузнецова.
Жители Амура-2 обращались с проблемой в администрацию Центрального округа.
«Бюджетным учреждением города Омска „Управление дорожного хозяйства и благоустройства“ 15.09.2023 проведены работы по ручному подбору мусора и санитарной очистке территории, прилегающей к остановке общественного транспорта „Амурский-2“ по улице 21-й Амурской», — говорится в ответе ведомства, подписанным первым замом главы администрации Николаем Лосем.
Письмо с отчетом о проделанной работе от администрации датировано 21 сентября. Жители микрорайона предоставили фотографии территории, сделанные на следующий день после ответа. На снимках видно, что работы на участке еще немало.
Ранее омичи рассказали о свалке в одном из дворов в Октябрьском округе. Местной контейнерной площадкой для сбора отходов пользуются жители всех окрестностей, объем баков попросту не способен вместить в себя такое количество мусора.