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Адвокат Данилов предупредил о штрафе за просроченные лекарства в автоаптечке

23 сентября 2023, 07:53
Адвокат Кирилл Данилов предупредил о возможном штрафе за использование просроченных лекарств в автоаптечке. По словам адвоката, главная ошибка заключается в том, что содержимое аптечки не соответствует требованиям Минздрава.

Если в аптечке отсутствует что-то или какой-то продукт просрочен или поврежден, водителю грозит штраф в размере 500 рублей, пишет RT.

Кроме того, адвокат отметил, что водитель может быть оштрафован на сумму от 800 до 1000 рублей за отсутствие светоотражающего жилета, когда он выходит из автомобиля на проезжую часть в темное время суток.

Также стоит помнить, что перевозка животного на коленях или на передней панели автомобиля запрещена.

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