Жюри Perspectum Awards: Работы должны носить прикладной и функциональный характер

Он отметил, что все популярнее становится использование сервисов, основанных на искусственном интеллекте, в маркетинговых проектах отечественных компаний и на мероприятиях. По его словам, пока это еще только начало, но очевидно, что бренды становятся более открытыми к применению искусственного интеллекта в работе. В компании видят значительный потенциал для дальнейшего роста и инноваций в этой области.