Жюри Perspectum Awards: Работы должны носить прикладной и функциональный характер

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Медиахолдинг 1MI — информационный партнер конкурса.
Константин Поляничев, руководитель технологий Event Lab СберМаркетинга, подчеркнул, что от участников ждут проекты, которые предлагают практические и функциональные решения, пишет properm.ru.
Он отметил, что все популярнее становится использование сервисов, основанных на искусственном интеллекте, в маркетинговых проектах отечественных компаний и на мероприятиях. По его словам, пока это еще только начало, но очевидно, что бренды становятся более открытыми к применению искусственного интеллекта в работе. В компании видят значительный потенциал для дальнейшего роста и инноваций в этой области.
Основным трендом, по его мнению, является использование нейросетей для создания графических материалов, иллюстраций, шаблонов и идей. Например, продукты Midjourney и Kandinsky 2.1 от СберМаркетинга уже частично заменяют работу арт-директоров и дизайнеров. Кроме того, на офлайн- и онлайн-мероприятиях можно встретить виртуальных ассистентов, обученных с помощью искусственного интеллекта.
Вице-президент РАМУ и президент BeeTL Лариса Фортуна отметила, что в блоке торгового маркетинга стали особенно важны быстрые результаты. По ее словам, в текущем году жюри хотели бы увидеть больше участников конкурса, узнать о новых решениях и их влиянии на результаты. Она пожелала конкурсантам ничего не бояться и смело идти с проектами, в которые вложили свои силы и профессиональную экспертизу.
«Не только победа, но и само участие в конкурсе — это серьезная мотивация как для клиентов, так и для агентств к дальнейшему росту данной сферы маркетинга и бизнеса в целом», — добавила Лариса Фортуна.
Напомним, что Perspectum Awards — рейтинговый конкурс, входящий в рейтинг креативности агентств АКАР-2023. Участие в проекте дает 3 балла в сегменте «Маркетинговые услуги».