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Виталий Хоценко официально вступил в должность губернатора Омской области

Виталий Хоценко официально вступил в должность губернатора Омской области

22 сентября 2023, 09:33
Фото: Город55
Церемония инаугурации прошла в в Концертном зале Омской филармонии сегодня, 22 сентября.

В торжественном заседании заксобрания Омской области приняли участие: уполномоченный Президента РФ в Сибирском ФО Анатолий Серышев, министр энергетики РФ Николай Шульгинов, председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин, председатель комитета Госдумы по региональной политике Алексей Диденко, гендиректор компании «Газпромнефть» Александр Дюков, а также руководители органов исполнительной власти, сенаторы и депутаты.

Во время торжественного собрания Виталий Хоценко принес присягу о верности народу, конституции РФ, уставу и основному закону Омской области.

«Клянусь при осуществлении полномочий Губернатора Омской области неукоснительно соблюдать Конституцию Российской Федерации и Устав Омской области, федеральные и областные законы, обеспечивать и защищать права и свободы человека и гражданина, все свои силы и знания отдать на благо населения Омской области и Российской Федерации», — произнес избранный губернатор текст присяги.

После присяги Виталию Хоценко был вручен документ, удостоверяющий факт его вступления в должность губернатора региона.

Виталий Хоценко победил на выборах губернатора Омской области с 76,33% голосов
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#Омск#Омская область#Губернатор#Губернатор области#Новости#Анастасия Баянова
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