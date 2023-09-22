Виталий Хоценко официально вступил в должность губернатора Омской области

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
В торжественном заседании заксобрания Омской области приняли участие: уполномоченный Президента РФ в Сибирском ФО Анатолий Серышев, министр энергетики РФ Николай Шульгинов, председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин, председатель комитета Госдумы по региональной политике Алексей Диденко, гендиректор компании «Газпромнефть» Александр Дюков, а также руководители органов исполнительной власти, сенаторы и депутаты.
Во время торжественного собрания Виталий Хоценко принес присягу о верности народу, конституции РФ, уставу и основному закону Омской области.
«Клянусь при осуществлении полномочий Губернатора Омской области неукоснительно соблюдать Конституцию Российской Федерации и Устав Омской области, федеральные и областные законы, обеспечивать и защищать права и свободы человека и гражданина, все свои силы и знания отдать на благо населения Омской области и Российской Федерации», — произнес избранный губернатор текст присяги.
После присяги Виталию Хоценко был вручен документ, удостоверяющий факт его вступления в должность губернатора региона.