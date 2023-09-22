Виталий Хоценко официально вступил в должность губернатора Омской области

В торжественном заседании заксобрания Омской области приняли участие: уполномоченный Президента РФ в Сибирском ФО Анатолий Серышев, министр энергетики РФ Николай Шульгинов, председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин, председатель комитета Госдумы по региональной политике Алексей Диденко, гендиректор компании «Газпромнефть» Александр Дюков, а также руководители органов исполнительной власти, сенаторы и депутаты.