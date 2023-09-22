В жилой высотке на улице Малиновского в Омске с утра случился пожар

Для тушения были использованы четыре спецмашины, боролись с огнем в общей сложности 14 человек. Площадь пожара составила десять кв м. Возгорание удалось локализовать к 09:18. Ликвидация открытого горения — 09:28. Полностью устранить пожар получилось к 09:48. Никто не пострадал. Помощь в эвакуации никому не понадобилась, добавили в МЧС.