В жилой высотке на улице Малиновского в Омске с утра случился пожар

Posted 22 сентября 2023, 06:14
Published 22 сентября 2023, 06:14
Modified 22 сентября 2023, 06:17
Updated 22 сентября 2023, 06:17
Сегодня утром, 22 сентября, на территории городка Нефтяников произошел пожар в многоэтажном доме. Сотрудники регионального МЧС получили сообщение о происшествии в 09:10.
Как рассказали Городу55 в пресс-службе министерства, загорелась квартира в десятиэтажном жилом здании на улице Малиновского. Номер дома — 23. Когда пожарные прибыли на место, из окна четвертого этажа шел дым.
Для тушения были использованы четыре спецмашины, боролись с огнем в общей сложности 14 человек. Площадь пожара составила десять кв м. Возгорание удалось локализовать к 09:18. Ликвидация открытого горения — 09:28. Полностью устранить пожар получилось к 09:48. Никто не пострадал. Помощь в эвакуации никому не понадобилась, добавили в МЧС.
Ранее Город55 писал о крупном пожаре на свиноводческом комплексе Омской области. В нем погибло порядка четырех тыс животных. Прокуратура запустила проверку по данному факту.