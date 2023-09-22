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Posted 22 сентября 2023, 06:14

Published 22 сентября 2023, 06:14

Modified 22 сентября 2023, 06:17

Updated 22 сентября 2023, 06:17

иллюстрация

В жилой высотке на улице Малиновского в Омске с утра случился пожар

22 сентября 2023, 06:14
Фото: Город55. иллюстрация
Обошлось без пострадавших.

Сегодня утром, 22 сентября, на территории городка Нефтяников произошел пожар в многоэтажном доме. Сотрудники регионального МЧС получили сообщение о происшествии в 09:10.

Как рассказали Городу55 в пресс-службе министерства, загорелась квартира в десятиэтажном жилом здании на улице Малиновского. Номер дома — 23. Когда пожарные прибыли на место, из окна четвертого этажа шел дым.

Для тушения были использованы четыре спецмашины, боролись с огнем в общей сложности 14 человек. Площадь пожара составила десять кв м. Возгорание удалось локализовать к 09:18. Ликвидация открытого горения — 09:28. Полностью устранить пожар получилось к 09:48. Никто не пострадал. Помощь в эвакуации никому не понадобилась, добавили в МЧС.

Ранее Город55 писал о крупном пожаре на свиноводческом комплексе Омской области. В нем погибло порядка четырех тыс животных. Прокуратура запустила проверку по данному факту.

В Омской области при пожаре на свиноферме погибло около 4 тысяч животных
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#Алина Ясинская#Происшествия#Омск#Омская область#Пожары#Новости#Возгорание
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