«Школа 21»: жители получат бесплатное образование в сфере ИТ

Как и в других городах России, «Школа 21» в Великом Новгороде пользуется высоким спросом. Так, первый отборочный интенсив, «бассейн» уже проходят 138 человек из Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Пскова, Твери, Ижевска, Мурманска, Ростова-на-Дону, Белгорода и других городов России. Всем участникам не из Великого Новгорода доступно бесплатное проживание в общежитии. Первое отборочное испытание в Великом Новгороде можно назвать семейным, его проходят две семейные пары и родители с детьми.