Серышев поздравил Хоценко со вступлением в должность губернатора Омской области

Отметим, что в Концертном зале сегодня присутствовали все бывшие губернаторы Омской области — Леонид Полежаев, Виктор Назаров и Александр Бурков. Также церемонию посетили министр энергетики РФ Николай Шульгинов, председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин, председатель комитета Госдумы по региональной политике Алексей Диденко, гендиректор компании «Газпромнефть» Александр Дюков, руководители органов исполнительной власти, сенаторы и депутаты.