Серышев поздравил Хоценко со вступлением в должность губернатора Омской области

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
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Updated Сегодня, 09:47
На торжественной церемонии инаугурации Виталия Хоценко сегодня, 22 сентября, присутствовал полпред президента в СФО Анатолий Серышев.
После принятия Хоценко присяги о верности народу, конституции РФ, уставу и основному закону Омской области губернатора Омской области со сцены его поздравил Серышев.
«Сегодня очень волнительный и торжественный день. В должность губернатора вступает наш товарищ Хоценко Виталий Павлович. Я вспоминаю, как ровно шесть месяцев назад Виталий Павлович произнес слова о том, что очень надеется, что Омская земля его примет. Прошло шесть месяцев, Виталий Павлович точно напряженно трудился, старался, посетил практически большинство районов Омской области. Уверен, что если не доехал, то точно доедет. Почувствовал нерв, нужды и потребности людей. Заслужил доверие людей», — сказал Анатолий Серышев.
Полномочный представитель президента в СФО отметил достижения предшественников и пожелал Виталию Хоценко успехов в новой должности.
«Вам досталось руководить областью, в которой предшественники много сделали для того, чтобы она жила, развивалась, становилась краше. Уверен, что опыт, молодость и знания помогут взять новые высоты и пойти к новым достижениям. Омская область получит новый импульс к развитию», — добавил Серышев.
Отметим, что в Концертном зале сегодня присутствовали все бывшие губернаторы Омской области — Леонид Полежаев, Виктор Назаров и Александр Бурков. Также церемонию посетили министр энергетики РФ Николай Шульгинов, председатель комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин, председатель комитета Госдумы по региональной политике Алексей Диденко, гендиректор компании «Газпромнефть» Александр Дюков, руководители органов исполнительной власти, сенаторы и депутаты.