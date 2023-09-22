Сбер запустил в Сибири сервис «Оплата улыбкой»

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Обновить свои платежные терминалы для безналичной оплаты согласилось уже более трёхсот компаний. К примеру, полное обновление в ближайшее время ждет торговые сети «Светофор», «Командор» и «Аникс», аптеки сетей «Фармакопейка» и «Гармония здоровья».
Новый бесконтактный способ оплаты доступен клиентам Сбера. Активировать оплату по биометрии можно в приложении СберБанк Онлайн. Для этого необходимо подключить сервис распознавания по лицу в своем профиле, затем выбрать платежную карту и создать код безопасности. После этого для оплаты покупателю будет достаточно посмотреть в камеру терминала на кассе магазина. Оплата до 1000 рублей будет проходить автоматически, а для более дорогих покупок потребуется ввести код.
Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:
«Биометрическая оплата, при которой не нужно физическое наличие карты, — еще один способ обезопасить свои финансы. После успешного тестирования сервиса мы уже снабдили терминалами нового поколения многие компании Сибири и продолжаем расширять эту сеть, поэтому услугой смогут воспользоваться ещё больше жителей регионов».
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