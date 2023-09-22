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Published Сегодня, 08:35

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Пропал человек. Под Омском ищут мужчину с закрытым глазом

22 сентября 2023, 08:35
Фото: Город55
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В Омском районе ищут мужчину с закрытым глазом

Омич вышел из дома 20 сентября и до настоящего времени не вернулся.

В Омском районе ищут пропавшего 68-летнего Владимира Заболотских. Мужчина ушел из дома в поселке Крутая Горка в минувшую среду, 20 сентября, и до настоящего времени его местоположение не известно.

Пропавший худощавого телосложения, рост около 165 см, короткие темные волосы с сединой, глаза голубые. Был одет в темно-серую куртку с капюшоном, камуфлированные штаны, бордовую футболку, полуботинки коричневого цвета. Особые приметы: закрыт правый глаз. Фото Владимира Заболотских разместили в паблике поискового отряда «Доброспас-Омск».

Добровольцы сегодня вышли на поиски пропавшего в районе поселка Крутая Горка.

Всех, кто имеет какую-либо информацию о местоположении Владимира Заболотских, просят позвонить по телефонам 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или обратиться в полицию: 02 (102).

Ранее Город55 рассказывал, что необходимо делать, если пропал человек:

Что делать, если пропал человек в Омске
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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Пропал человек#Поиск пропавших#Поиск#Евгений Игишев#Доброспас#Крутая Горка
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