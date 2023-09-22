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Posted Сегодня, 13:21

Published Сегодня, 13:21

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

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Похолодание и ветер. Стало известно, какую погоду ждать в Омске на выходных

22 сентября 2023, 13:21
Фото: 1MI
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Синоптики рассказали, какая погода ждет омичей в ближайшие выходные

Прогноз погоды на 23 и 24 сентября был опубликован на сайте Обь-Иртышского УГМС.

На грядущих выходных омичей ждет похолодание. Завтра, 23 сентября, температура воздуха опустится до +9…+14 градусов. Ночью станет еще прохладнее — ожидается резкое понижение до 0…+5 градусов. Днем поднимется ветер, порывами до 17 м/с, осадков же не предвидится.

На следующий день, 24 сентября, станет немного теплее. Днем воздух прогреется до +10…+15 градусов, но температура ночью останется низкой и не превысит +5 градусов. Также в течение дня возможен кратковременный дождь и порывы ветра до 14 м/с.

Однако если на выходные синоптики обещают резкое похолодание, то в понедельник новой недели ситуация изменится. Температура воздуха снова поднимется до +18…+23 градусов днем и +5…+10 ночью, осадков не ожидается, как и сильного ветра.

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