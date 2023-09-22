Похолодание и ветер. Стало известно, какую погоду ждать в Омске на выходных

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
На грядущих выходных омичей ждет похолодание. Завтра, 23 сентября, температура воздуха опустится до +9…+14 градусов. Ночью станет еще прохладнее — ожидается резкое понижение до 0…+5 градусов. Днем поднимется ветер, порывами до 17 м/с, осадков же не предвидится.
На следующий день, 24 сентября, станет немного теплее. Днем воздух прогреется до +10…+15 градусов, но температура ночью останется низкой и не превысит +5 градусов. Также в течение дня возможен кратковременный дождь и порывы ветра до 14 м/с.
Однако если на выходные синоптики обещают резкое похолодание, то в понедельник новой недели ситуация изменится. Температура воздуха снова поднимется до +18…+23 градусов днем и +5…+10 ночью, осадков не ожидается, как и сильного ветра.