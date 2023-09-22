Поехала кататься с подругами. В Омской области женщина угнала машину у знакомого

Позже выяснилось. что машина нарушительнице не принадлежит. Неделю назад она познакомилась с мужчиной и распивала с ним алкоголь. Потом, когда он заснул, омичка украла у него ключи от автомобиля и решила прокатиться с подругами. Именно во время «пьяной» езды она была задержана автоинспекторами.