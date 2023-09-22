Поехала кататься с подругами. В Омской области женщина угнала машину у знакомого

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Инцидент произошел сегодня утром. Пьяная жительница Советского округа ехала за рулем «Kia rio» от съезжая на обочину, то приближаясь ко встречной полосе, это и привлекло внимание сотрудников ГИБДД.
Омичку остановили. Оказалось, что транспорт оформлен не на нее, прав также не было. Видя очевидные признаки опьянения, ДПС попросили женщину пройти освидетельствование, однако она отказалась.
Позже выяснилось. что машина нарушительнице не принадлежит. Неделю назад она познакомилась с мужчиной и распивала с ним алкоголь. Потом, когда он заснул, омичка украла у него ключи от автомобиля и решила прокатиться с подругами. Именно во время «пьяной» езды она была задержана автоинспекторами.
О произошедшем сотрудники ГИБДД сообщили владельцу машины, он оценил причиненный ущерб в 1 000 000 рублей.
По этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ, также составлены административные материалы за невыполнение лицом, не имеющим права управления, законного требования о прохождении освидетельствования на состояние опьянения по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ. Нарушительнице назначен штраф в размере 30 000 рублей.