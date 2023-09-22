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Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

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Побег по проводам, неизвестный труп и свалка у жилого дома. Омск сегодня

22 сентября 2023, 14:02
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Омич попал в больницу после спуска по проводам из своей квартиры

Вчера, 21 сентября, около 20:00 часов, пожилой омич по неизвестным причинам решил покинуть свою квартиру на 2 этаже по проводам, однако спуск прошел неудачно и закончился падением. После несчастного случая его доставили в приемное отделение БСМП № 1. Там у него диагностировали перелом плеча, ушибы предплечья, груди и головы. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбирается полиция.

Пожилой омич покинул свою квартиру по проводам и попал в больницу
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Новость №2. Неопознанный труп нашли рядом с железной дорогой в Омской области

Страшную находку обнаружили в Кормиловском районе. Тело неизвестного мужчины было найдено местными жителями рядом с железнодорожными путями у 2 763 километра Западно-Сибирской железной дороги рядом с подстанцией Восход. Никаких следов насилия эксперты на теле не обнаружили. Документов или мобильного телефона у погибшего при себе не оказалось. На вид мужчине от 40 до 45 лет.

В Омской области рядом с железной дорогой нашли труп неизвестного мужчины
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Новость №3. Омичи пожаловались на свалку во дворе дома в Октябрьском округе

В редакцию Города55 обратились жители одного из домов Октябрьского округа. Омичей волнует проблема свалки, которая образовалась во дворе. Количество мусора значительно превышает тот объем, что способны вместить мусорные контейнеры. По словам местных жителей, на обращения спецслужбы не реагируют, а свалка тем временем только продолжает расти.

«Допустимая норма». Омичи рассказали о свалке во дворе жилого дома
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