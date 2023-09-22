Побег по проводам, неизвестный труп и свалка у жилого дома. Омск сегодня

Страшную находку обнаружили в Кормиловском районе. Тело неизвестного мужчины было найдено местными жителями рядом с железнодорожными путями у 2 763 километра Западно-Сибирской железной дороги рядом с подстанцией Восход. Никаких следов насилия эксперты на теле не обнаружили. Документов или мобильного телефона у погибшего при себе не оказалось. На вид мужчине от 40 до 45 лет.