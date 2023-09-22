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Posted Сегодня, 08:02

Published Сегодня, 08:02

Modified Сегодня, 08:04

Updated Сегодня, 08:04

иллюстрация

Омского ветеринара осудили почти на четыре года за получение взяток от бизнесменов

22 сентября 2023, 08:02
Фото: Город55
иллюстрация
Приговор удалось смягчить, но ненамного.

В Омском областном суде состоялось заседание по уголовному делу бывшего ветеринарного врача областного центра по профилактике, экспертизе и лечению животных. Его признали виновным в получении взяток и служебном подлоге.

Изначально историю изучал Октябрьский районный суд. Выяснилось, что Гевленко А.В. получал от представителей бизнеса взятки от 3 до 15 тыс рублей. За вознаграждение он оформлял индивидуальным предпринимателям и директорам компаний документы для продажи мясной и молочной продукции. Они составлялись без каких-либо проверок.

В общей сложности фигурант дела заработал таким образом 867 тыс рублей. В июле этого года ему назначили три года и десять месяцев заключения в колонии строгого режима. Сторона защиты подала апелляционную жалобу, не согласившись с приговором.

Судебная коллегия по уголовным делам Омского облсуда смягчила срок на один месяц. Дело в том, что по одной из статей срок уголовного преследования истек. Вместе с тем подсудимому назначили дополнительное наказание. В течение трех лет он не сможет работать в сфере ветеринарного надзора.

Ранее Город55 писал о подробностях, связанных с уголовным делом «Омскоблстройзаказчика». По версии следствия, экс-директор казенного учреждения Егор Кирьянов получил крупную взятку от барнаульских предпринимателей.

Появились подозреваемые в даче взятки экс-директору «Омскоблстройзаказчика»
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#Омск#Омская область#Взятка#Приговор#Новости#Ветеринар#Апелляция#Омский областной суд#Алина Ясинская
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