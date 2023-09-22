Омского ветеринара осудили почти на четыре года за получение взяток от бизнесменов

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
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Updated Сегодня, 08:04
В Омском областном суде состоялось заседание по уголовному делу бывшего ветеринарного врача областного центра по профилактике, экспертизе и лечению животных. Его признали виновным в получении взяток и служебном подлоге.
Изначально историю изучал Октябрьский районный суд. Выяснилось, что Гевленко А.В. получал от представителей бизнеса взятки от 3 до 15 тыс рублей. За вознаграждение он оформлял индивидуальным предпринимателям и директорам компаний документы для продажи мясной и молочной продукции. Они составлялись без каких-либо проверок.
В общей сложности фигурант дела заработал таким образом 867 тыс рублей. В июле этого года ему назначили три года и десять месяцев заключения в колонии строгого режима. Сторона защиты подала апелляционную жалобу, не согласившись с приговором.
Судебная коллегия по уголовным делам Омского облсуда смягчила срок на один месяц. Дело в том, что по одной из статей срок уголовного преследования истек. Вместе с тем подсудимому назначили дополнительное наказание. В течение трех лет он не сможет работать в сфере ветеринарного надзора.
Ранее Город55 писал о подробностях, связанных с уголовным делом «Омскоблстройзаказчика». По версии следствия, экс-директор казенного учреждения Егор Кирьянов получил крупную взятку от барнаульских предпринимателей.