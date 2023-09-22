Омского ветеринара осудили почти на четыре года за получение взяток от бизнесменов

Судебная коллегия по уголовным делам Омского облсуда смягчила срок на один месяц. Дело в том, что по одной из статей срок уголовного преследования истек. Вместе с тем подсудимому назначили дополнительное наказание. В течение трех лет он не сможет работать в сфере ветеринарного надзора.