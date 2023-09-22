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Омские врачи прооперировали столетнюю пенсионерку, получившую травму дома

Омские врачи прооперировали столетнюю пенсионерку, получившую травму дома

22 сентября 2023, 07:25
Фото: министерство здравоохранения Омской области
Женщина получила серьезный перелом.

В министерстве здравоохранения Омской области рассказали об успешной операции 100-летней женщины. Ее приняли травматологи городской клинической больницы № 1 имени А. Н. Кабанова.

На прошлой неделе бабушка случайно получила травму дома — перелом средней трети бедра. Движения «отломков» кости задевали мышцы и причиняли сильную боль. Врачи планировали прооперировать ее на вторые-третьи сутки, но состояние пожилой пациентке было нестабильным. Хирургическое вмешательство решили не откладывать.

«Понятно, что в таком возрасте речь уже не идет о полном восстановлении и спокойном передвижении. Но после всех необходимых процедур пациентка сможет жить более комфортно, а ее родным будет проще за ней ухаживать», — отметили в пресс-службе профильного ведомства.

Через пару недель пенсионерку выпишут, после чего ее будет ждать период реабилитации. В областном минздраве посоветовали омичам оборудовать поручни в санузлах дома, чтобы их пожилым родственникам было удобнее. Также лучше убрать пороги и провода с дороги, чтобы о них случайно никто не споткнулся. От скользких ковриков лучше отказаться или закрепить их на полу.

Кроме того, желательно иметь в доме ночник, чтобы пожилые люди могли дойти от постели до ванной или кухни в ночное время. Домашнюю обувь им лучше выбирать с закрытым задником, чтобы была закреплена пятка.

Был в сознании и разговаривал с врачами. Пожилого омича спасли от ампутации ноги
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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Пенсионер#Новости#Операция#Минздрав Омской области#Алина Ясинская
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