Омские врачи прооперировали столетнюю пенсионерку, получившую травму дома

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
В министерстве здравоохранения Омской области рассказали об успешной операции 100-летней женщины. Ее приняли травматологи городской клинической больницы № 1 имени А. Н. Кабанова.
На прошлой неделе бабушка случайно получила травму дома — перелом средней трети бедра. Движения «отломков» кости задевали мышцы и причиняли сильную боль. Врачи планировали прооперировать ее на вторые-третьи сутки, но состояние пожилой пациентке было нестабильным. Хирургическое вмешательство решили не откладывать.
«Понятно, что в таком возрасте речь уже не идет о полном восстановлении и спокойном передвижении. Но после всех необходимых процедур пациентка сможет жить более комфортно, а ее родным будет проще за ней ухаживать», — отметили в пресс-службе профильного ведомства.
Через пару недель пенсионерку выпишут, после чего ее будет ждать период реабилитации. В областном минздраве посоветовали омичам оборудовать поручни в санузлах дома, чтобы их пожилым родственникам было удобнее. Также лучше убрать пороги и провода с дороги, чтобы о них случайно никто не споткнулся. От скользких ковриков лучше отказаться или закрепить их на полу.
Кроме того, желательно иметь в доме ночник, чтобы пожилые люди могли дойти от постели до ванной или кухни в ночное время. Домашнюю обувь им лучше выбирать с закрытым задником, чтобы была закреплена пятка.