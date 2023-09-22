Омские врачи прооперировали столетнюю пенсионерку, получившую травму дома

Через пару недель пенсионерку выпишут, после чего ее будет ждать период реабилитации. В областном минздраве посоветовали омичам оборудовать поручни в санузлах дома, чтобы их пожилым родственникам было удобнее. Также лучше убрать пороги и провода с дороги, чтобы о них случайно никто не споткнулся. От скользких ковриков лучше отказаться или закрепить их на полу.