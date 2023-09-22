Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:37

Published Сегодня, 05:37

Modified Сегодня, 05:39

Updated Сегодня, 05:39

Иллюстрация

Нужна кровь. Омского велосипедиста сбили на трассе при подготовке к соревнованиям

22 сентября 2023, 05:37
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омской области на трассе сбили велосипедиста, который готовился к соревнования

Родственники спортсмена сообщили, что пострадавшему требуется кровь.

В Омской области 16 сентября сбили велосипедиста, который готовился к соревнованиям в Сочи. Как сообщили читатели Города55, ДТП произошло на Сыропятском тракте. Спортсмена на высокой скорости сбил автомобиль Renault Logan.

Родственники велосипедиста рассказали, что его состояние с каждым днем ухудшается, требуется кровь 3 группы, отрицательный резус-фактор. Желающих сдать кровь, просят обратиться на станцию по адресу улица Магистральная, 33, для Игоря Ведрицкого.

Читайте также:
Под Омском водитель сбил 15-летнего велосипедистаВ Омской области водитель на «УАЗе» сбил 10-летнюю велосипедисткуПриземление в поле, жуткая смерть матери с детьми, итоги выборов в Омской области
#Происшествия#ДТП#Авария#Помощь#Велосипедист#Велосипед#Евгений Игишев#Кровь
Подпишитесь
Важно. Из-за дефицита топлива на АЗС в Омской области увеличат число бензовозов
Сегодня, 02:46
Курманов перестал быть главой омского минтранса с переходом на пост вице-губернатора
Сегодня, 04:52
Самолет рейса Сочи-Омск частично разобрали в поле Новосибирской области
Сегодня, 05:32
«Всем не угодишь». В Омске озвучили плюсы и минусы июльской транспортной реформы
Вчера, 09:42
«Ходят просто пешком». Омичи пожаловались на огромных крыс, расплодившихся во дворе
Вчера, 10:00
Эксперт рассказал, выгодно ли омичам брать ипотеку этой осенью
Сегодня, 04:20