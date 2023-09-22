Нужна кровь. Омского велосипедиста сбили на трассе при подготовке к соревнованиям

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
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В Омской области 16 сентября сбили велосипедиста, который готовился к соревнованиям в Сочи. Как сообщили читатели Города55, ДТП произошло на Сыропятском тракте. Спортсмена на высокой скорости сбил автомобиль Renault Logan.
Родственники велосипедиста рассказали, что его состояние с каждым днем ухудшается, требуется кровь 3 группы, отрицательный резус-фактор. Желающих сдать кровь, просят обратиться на станцию по адресу улица Магистральная, 33, для Игоря Ведрицкого.