На торговле «левым» табаком попались подчиненные экс-главы омского ОЭБ и ПК Кудояра

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
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Updated Сегодня, 06:26
Городу55 стали известны подробности уголовного дела в отношении четырех полицейских, которые попались на торговле контрафактными сигаретами в 2018–2023 годах. По данным следователей, им вменяют сразу две статьи: п. г, е ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» и п. а, б ч. 6 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».
Как выяснилось, практически все задержанные работали в омском отделе ОЭБ и ПК, который некогда возглавлял подполковник Алексей Кудояр.
Последний засветился сразу в двух неприятных историях: с коттеджем, который, по версии региональной прокуратуры, куплен на нетрудовые доходы, и в расстреле соседской собаки.
По информации нашего источника, среди задержанных — капитан полиции Дмитрий Бурцев, майоры Константин Чаунин и Давыд Герцов, а также участковый Аслан Карбаев.
«Размер их нелегального дохода пока еще не подсчитан, но речь идет о нескольких миллионах рублей. Задержанные жили на широкую ногу, — жили в дорогих коттеджах и ездили на элитных автомобилях», — сообщил собеседник Города55.
Также фигурантами уголовного дела стали двое гражданских лиц — их имена пока не называются.
Напомним, уголовное дело на этих фигурантов возбудили в СКР по Омской области по материалам регионального УФСБ и УМВД. Часть из сигарет, которые реализовывали подозреваемые, оказались вещдоками, изъятыми из незаконного оборота.