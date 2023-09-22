На торговле «левым» табаком попались подчиненные экс-главы омского ОЭБ и ПК Кудояра

Городу55 стали известны подробности уголовного дела в отношении четырех полицейских, которые попались на торговле контрафактными сигаретами в 2018–2023 годах. По данным следователей, им вменяют сразу две статьи: п. г, е ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» и п. а, б ч. 6 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».