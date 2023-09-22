Михаил Мишустин и Антон Вайно поздравили Президентскую академию с днем рождения

В качестве гостя на торжестве присутствовала и Кристина Куля, участница двух сезонов проекта «Пишем будущее» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Она является ученицей Луганского экономико-правового лицея-интерната имени героев «Молодой гвардии». Ранее, в рамках встречи с главой государства Владимиром Путиным, девушка рассказала о своей мечте учиться в Президентской академии.