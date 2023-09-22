Михаил Мишустин и Антон Вайно поздравили Президентскую академию с днем рождения

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Премьер-министр Михаил Мишустин и глава Администрации Президента РФ Антон Вайно выступили с поздравительной речью перед профессорско-преподавательским составом, студентами и аспирантами РАНХиГС. Также они обратили внимание на заслуги вуза в обучении руководящих кадров высшего звена.
«РАНХиГС — уникальный вуз, ведущий научно-образовательный центр, признанный лидер в подготовке управленческой элиты, руководящих кадров высшего звена. Многие годы академия является, без преувеличения, кузницей министров. Среди выпускников — видные общественные и государственные деятели, представители правительства, главы регионов, топ-менеджеры крупных компаний. Это подтверждает, насколько большим потенциалом обладает вуз», — отметил Михаил Мишустин.
Антон Вайно подчеркнул, что РАНХиГС стабильно входит в число ведущих учебных центров страны, обеспечивая большой вклад в формирование кадрового потенциала органов власти.
В качестве гостя на торжестве присутствовала и Кристина Куля, участница двух сезонов проекта «Пишем будущее» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Она является ученицей Луганского экономико-правового лицея-интерната имени героев «Молодой гвардии». Ранее, в рамках встречи с главой государства Владимиром Путиным, девушка рассказала о своей мечте учиться в Президентской академии.
В этом году торжества, посвященные Дню академии, включали встречи с популярными представителями мира науки и медиа, беседы с успешными выпускниками, спортивные состязания на физических и цифровых площадках, танцевальные и художественные конкурсы талантов.
В числе таких событий стоит упомянуть всероссийский фестиваль граффити «Место силы», на котором собрались свыше 40 художников из 20 команд со всей страны. Участниками мероприятия стали в том числе популярные мировые и российские граффитисты — Илья Робе, Rasko, дуэт Твесо & Нан, Дмитрий Левочкин и Андрей Ведро.
В рамках Дня академии ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров сообщил об открытии Клуба выпускников, который поможет будущим молодым специалистам развивать свои способности, получать актуальные знания, выстраивать карьерные перспективы, наращивать социальный капитал, формировать высокоэффективные партнерства и обеспечит доступ к ресурсам, поддержке и опыту других членов клуба.