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Курманов перестал быть главой омского минтранса с переходом на пост вице-губернатора

Курманов перестал быть главой омского минтранса с переходом на пост вице-губернатора

22 сентября 2023, 04:52
Фото: правительство Омской области
Данных о том, кто будет руководить министерством теперь, пока не было.

Накануне, 21 сентября, стало известно, что Динар Курманов назначен заместителем председателя правительства Омской области. Он стал одиннадцатым вице-губернатором. Однако есть некоторые изменения в связи с этим.

Курманов являлся министром транспорта и дорожного хозяйства Омской области. Согласно опубликованному распоряжению врио губернатора Виталия Хоценко от 20 сентября, с переводом в зампреды его освободили от должности главы ведомства. Имя нового министра еще не озвучивали.

Напомним, что Курманова назначили руководителем областного минтранса не так давно — в мае этого года. До этого с 2018 года он был ответственен за работу муниципального предприятия «Управление дорожного хозяйства Омской области».

Динара Курманова назначили на пост зампреда правительства Омской области
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#Политика#Омск#Омская область#Отставки и назначения#Новости#Министр#Алина Ясинская#Динар Курманов
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