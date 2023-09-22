Курманов перестал быть главой омского минтранса с переходом на пост вице-губернатора

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
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Updated Сегодня, 05:46
Накануне, 21 сентября, стало известно, что Динар Курманов назначен заместителем председателя правительства Омской области. Он стал одиннадцатым вице-губернатором. Однако есть некоторые изменения в связи с этим.
Курманов являлся министром транспорта и дорожного хозяйства Омской области. Согласно опубликованному распоряжению врио губернатора Виталия Хоценко от 20 сентября, с переводом в зампреды его освободили от должности главы ведомства. Имя нового министра еще не озвучивали.
Напомним, что Курманова назначили руководителем областного минтранса не так давно — в мае этого года. До этого с 2018 года он был ответственен за работу муниципального предприятия «Управление дорожного хозяйства Омской области».