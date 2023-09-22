Из-за дефицита топлива на АЗС в Омской области увеличат число бензовозов

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В Омской области увеличат количество бензовозов для поставки топлива после публикации Города55 о проблемах на местных АЗС. Так, дефицит возник на заправочных станциях в городе Исилькуль.
Глава регионального минэнерго Владимир Шнипко провел переговоры с поставщиками топлива. По его информации, с сегодняшнего дня число бензовозов, которые обеспечивают омские заправки бензином и дизелем, увеличат в два раза.
Как уточнил министр в своем телеграм-канале, в профильном ведомстве продолжают мониторить сложившуюся ситуацию.