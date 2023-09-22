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Posted Сегодня, 02:46

Published Сегодня, 02:46

Modified Сегодня, 02:54

Updated Сегодня, 02:54

иллюстрация

Из-за дефицита топлива на АЗС в Омской области увеличат число бензовозов

22 сентября 2023, 02:46
Фото: Город55
иллюстрация
В областном правительстве будут обсуждать проблему с партнерами.

В Омской области увеличат количество бензовозов для поставки топлива после публикации Города55 о проблемах на местных АЗС. Так, дефицит возник на заправочных станциях в городе Исилькуль.

Глава регионального минэнерго Владимир Шнипко провел переговоры с поставщиками топлива. По его информации, с сегодняшнего дня число бензовозов, которые обеспечивают омские заправки бензином и дизелем, увеличат в два раза.

Как уточнил министр в своем телеграм-канале, в профильном ведомстве продолжают мониторить сложившуюся ситуацию.

В Исилькуле Омской области возник дефицит топлива на АЗС
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#Омск#Омская область#Бензин#Новости#Дефицит#Владимир Шнипко#Алина Ясинская
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