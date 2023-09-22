Еще на трех опасных перекрестках Омска появилась разметка в виде «вафельницы»

Ранее идентичная разметка была нанесена на пересечении улиц Масленникова и Маршала Жукова. Она стала первой в Омске и была призвана помочь в борьбе с пробками на этом участке. Согласно правилам дорожного движения, на участок с «вафельницей» запрещается выезжать, если впереди образовался затор, вынуждающий водителя остановиться.