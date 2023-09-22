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Еще на трех опасных перекрестках Омска появилась разметка в виде «вафельницы»

Еще на трех опасных перекрестках Омска появилась разметка в виде «вафельницы»

22 сентября 2023, 08:52
Фото: Телеграм-канал Сергея Шелеста
Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр города Сергей Шелест.

Новую разметку нанесли на пересечении улиц пр. Карла Маркса — Масленникова, ул. Герцена — ул. Интернациональная и ул. Оржоникидзе — ул. Булатова на участках, где в часы-пик скапливается много машин.

Ранее идентичная разметка была нанесена на пересечении улиц Масленникова и Маршала Жукова. Она стала первой в Омске и была призвана помочь в борьбе с пробками на этом участке. Согласно правилам дорожного движения, на участок с «вафельницей» запрещается выезжать, если впереди образовался затор, вынуждающий водителя остановиться.

«Остановка также запрещается, чтобы не создавать препятствие для движения транспорта в поперечном направлении. Всего в Омске вафельную разметку нанесли на 10 перекрестков, это нововведение реализовано городскими дорожными службами по инициативе ГИБДД», — рассказал Сергей Шелест.
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#Касается каждого#Омск#Мэр#Новости#Мэр Омска#Правила дорожного движения#Разметка#Дорожная разметка#Анастасия Баянова
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