Эксперты ОМС: Диспансеризация важна при сердечно-сосудистых заболеваниях

Диспансеризация назначается в течение трех рабочих дней после постановки диагноза при оказании медпомощи в амбулаторных или стационарных условиях. В этом случае пациент получает целый комплекс регулярных обследований и процедур для разных сердечно-сосудистых заболеваний. Это пожизненное наблюдение у врача-кардиолога (посещение не менее двух раз в год), наблюдение у сердечно-сосудистого хирурга по индивидуальному графику в случае необходимости. Об этом рассказал советник генерального директора страховой медицинской организации «Капитал МС» Михаил Пушков.