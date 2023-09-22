Эксперты ОМС: Диспансеризация важна при сердечно-сосудистых заболеваниях

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Известно два важных фактора снижения смертности от заболеваний сердца и сосудов. Это своевременная и качественная медицинская помощь во время рецидива и регулярное диспансерное наблюдение таких пациентов, пишет aif.ru.
По данным Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), в январе — июле 2023 года охват диспансеризацией пациентов, состоящих на диспансерном наблюдении у врача-терапевта с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которым рекомендовано пройти медосмотр, составил 85,5%. Доля обращений к специалистам по случаям лечения и профилактики таких заболеваний выросла на 2,3%.
«Увеличение охвата застрахованных лиц, поставленных на диспансерное наблюдение, свидетельствует о своевременном выявлении и предупреждении осложнений, что в свою очередь повышает доступность и качество оказания медицинской помощи для пациентов», — подчеркивает председатель ФОМС Илья Баланин.
Диспансеризация назначается в течение трех рабочих дней после постановки диагноза при оказании медпомощи в амбулаторных или стационарных условиях. В этом случае пациент получает целый комплекс регулярных обследований и процедур для разных сердечно-сосудистых заболеваний. Это пожизненное наблюдение у врача-кардиолога (посещение не менее двух раз в год), наблюдение у сердечно-сосудистого хирурга по индивидуальному графику в случае необходимости. Об этом рассказал советник генерального директора страховой медицинской организации «Капитал МС» Михаил Пушков.
Как говорят специалисты, пациенты, находящиеся на диспансерном наблюдении, имеют право на прохождение медицинской кардиореабилитации. При диспансеризации должна проводиться оценка реабилитационного потенциала пациента. Его наличие является абсолютным показанием для направления пациента на медицинскую реабилитацию.
Сегодня весь комплекс мероприятий в рамках диспансеризации направлен как на лечение болезни, так и на сохранение здоровья и качества жизни застрахованных.
Эксперты советуют в случае возникновения каких-либо вопросов при получении медпомощи в рамках диспансерного наблюдения обращаться в страховую медицинскую организацию, которая выдала полис ОМС. Связаться с ней можно по телефону контакт-центра и изложить проблему. После этого страховой представитель предпримет необходимые действия, в том числе свяжется с медицинской организацией или с органом управления здравоохранением для решения проблемы.