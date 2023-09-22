Эксперт рассказал, выгодно ли омичам брать ипотеку этой осенью

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
Modified Сегодня, 04:22
Updated Сегодня, 04:22
Взлетевшие весной и летом нынешнего года цены на квадратные метры в Омске и повышение ключевой ставки Банком России поставили в тупик потенциальных ипотечных заемщиков: а стоит ли вообще сейчас ввязываться в это недешевое и продолжительное предприятие или лучше подождать?
Эти вопросы Город55 обсудил с президентом НП «Омская коллегия оценщиков», генеральным директором ООО «Миард» Павлом Кручинским.
Для начала несколько сухих цифр о том, как повышение ключевой ставки повлияет на доступность ипотеки для омичей. Так, по данным статистиков и агентств недвижимости, ежемесячный платеж по ипотеке в Омской области на вторичном рынке при ставке в 10%, что была на начало 2022 года, в среднем составлял чуть более 35 тысяч рублей. При ставке в 15%, которая сейчас, по сути, является для банков рабочей, придется каждый месяц отдавать уже почти 50 тысяч рублей. У среднестатистической омской семьи такие платежи будут отнимать до 45% семейного дохода. Собственно, отсюда и страхи у потенциальных заемщиков по поводу оформления ипотечных продуктов в нынешних реалиях.
Однозначного ответа на этот вопрос нет, однако есть вполне толковые рекомендации, которые помогут взвесить все за и против.
«Ипотеку что сегодня, что в любое другое время стоит брать только тогда, когда вы сможете ее обслуживать и уверены в этом. Плюс имеются приемлемые варианты для оформления и покупки. Даже сейчас те, у кого есть возможность взять семейную ипотеку или любой ипотечный продукт с господдержкой, могут спокойно обращаться за одобрением, ключевая ставка в этом случае особой роли не сыграет», — считает Павел Кручинский.
В последнее время, по заверениям нашего эксперта, граждане все чаще и чаще стали использовать материнский капитал как первоначальный взнос, что тоже создает дополнительный стимул для оформления.
«Еще одна группа, кому сейчас точно стоит присмотреться к ипотеке, — это айтишники. Для них сейчас предлагаются просто нереально низкие ставки в пределах 4%. По сути, это дармовые деньги, особенно на фоне ставки в 15%. Потому грех сейчас не воспользоваться такой возможностью», — уверен Кручинский.
Если смотреть на цифры статистики, получается, что выгодно, поскольку на данный момент 70—80% жителей страны уже испробовали на себе этот продукт, а порядка 30—35% имеют его в наличии прямо сейчас.
«Люди не хотят ждать, копить деньги и мотаться по съемному жилью, а хотят хоть отчасти, но быть хозяевами своего жилья здесь и сейчас, потому и берут ипотеку. А учитывая ситуацию в стране и за ее пределами, политические и экономические потрясения, а также инфляцию, которая только множится, как раз и выгодно оформлять ипотеку», — пояснил наш собеседник.
С повышением ключевой ставки, естественно, поменялись и условия одобрения — например, придется показывать уже совсем другой доход. Однако ипотечный рынок вовсе не опустел.
«Сейчас на ипотечном рынке в основном встречаются несколько категорий. [Во-первых,] это те, кто уже имеет ранее одобренное решение под низкий процент и сейчас подыскивает варианты. Еще один пласт — это люди, которых не отпугнуло повышение ключевой ставки, и они оформляют ипотеку, поскольку в дальнейшем планируют ее рефинансировать. Ну и те, у кого есть возможность получить семейную ипотеку, с господдержкой или IT-ипотеку. Эти категории берут и оформляют, тем более что выбор пока есть», — сообщил Кручинский.
Еще один неплохой вариант сейчас — это траншевая ипотека.
Траншевая ипотека — это кредит на покупку строящегося жилья. Подразумевается, что банк выдает клиенту заем частями (или траншами), которые перечисляются на счет застройщика. Обычно такое перечисление идет двумя частями, но может быть и больше. Омичам такой продукт тоже доступен.
«В Омске тоже можно оформить траншевую ипотеку на дома, которые будут сдаваться в 2024 году. И тут стоит присмотреться к иногородним застройщикам, которые предлагают качественные и сбалансированные проекты, где грамотно продуманы общественные зоны, места общего пользования и прочее», — заявил Павел Кручинский.
Тут все зависит от предпочтений заемщиков. Правда, сейчас на вторичном рынке Омска наблюдается довольно-таки существенный дефицит, потому, пожалуй, стоит присмотреться к новостройкам.
«Если это семейная или „айтишная“ ипотека или какой-то другой продукт с господдержкой, то тут однозначно первичный рынок. Есть варианты и на вторичке, но их не так много, да и клиенты в этом сегменте рынка ушли на паузу и ждут снижения ставок, вот спрос в основном и переместился в сторону новостроек», — объяснил наш эксперт.
Ипотечные продукты с господдержкой никуда не денутся, поскольку в противном случае просто-напросто рухнет строительный рынок.
«Льготная ипотека никуда не денется. По сути, если сейчас отменить ипотечные продукты с господдержкой, то можно с большой долей вероятности говорить об обрушении строительного рынка. Сейчас он выживает только благодаря таким вот дотациям от государства», — уверен Кручинский.
Кто чаще всего берет ипотеку в Омске?
Что в Омске, что в целом по стране потенциальный заемщик сейчас выглядит так: мужчина или женщина в возрасте от 30 до 50 лет, а усредненный возраст — от 35 до 40 лет, со стабильной работой и доходом. Если брать семейные пары, то в основном ипотечные кредиты берут пары с двумя или тремя детьми.
***
Получается, что даже повышение ключевой ставки не отпугнуло всех ипотечных заемщиков, тем более что есть продукты, на которые это повышение никак не повлияло. Главное — рассчитать свои силы и найти подходящие варианты.