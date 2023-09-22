Эксперт рассказал, выгодно ли омичам брать ипотеку этой осенью

Для начала несколько сухих цифр о том, как повышение ключевой ставки повлияет на доступность ипотеки для омичей. Так, по данным статистиков и агентств недвижимости, ежемесячный платеж по ипотеке в Омской области на вторичном рынке при ставке в 10%, что была на начало 2022 года, в среднем составлял чуть более 35 тысяч рублей. При ставке в 15%, которая сейчас, по сути, является для банков рабочей, придется каждый месяц отдавать уже почти 50 тысяч рублей. У среднестатистической омской семьи такие платежи будут отнимать до 45% семейного дохода. Собственно, отсюда и страхи у потенциальных заемщиков по поводу оформления ипотечных продуктов в нынешних реалиях.