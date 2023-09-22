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Церемония инаугурации прошла в Концертном зале

«Дорогу осилит идущий». Хоценко выступил с речью после вступления в должность

22 сентября 2023, 09:55
Фото: Город55
Церемония инаугурации прошла в Концертном зале

Виталий Хоценко выступил с речью после вступления в должность губернатора

Новый глава региона назвал приоритеты в развитии Омской области.

Виталий Хоценко сегодня, 22 сентября, выступил с речью после вступления в должность губернатора Омской области. Церемония инаугурации прошла в Концертном зале.

«Сегодня очень важный день в моей жизни. Присяга — это не просто торжественная церемония. Это взятые на себя обязательства верой и правдой служить региону, работать на благо омичей. Спасибо за поддержку, которую вы мне оказали на выборах. Благодарю каждого, кто отдал голос за меня. Осознаю огромную ответственность перед избирателями, перед президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Получил аванс доверия. Теперь нужно его оправдать», — заявил губернатор.

Хоценко добавил, что впереди много работы. В приоритете — рост доходов населения, решение экологических проблем, модернизация здравоохранения, образования, развитие промышленности и сельского хозяйства.

«Дорогу осилит идущий. Верю, что мы добьемся нужного результата. Спасибо», — заключил глава региона.

Напомним, на прошедших выборах Виталий Хоценко набрал 76,33% голосов избирателей.

Виталий Хоценко официально вступил в должность губернатора Омской области
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#Политика#Общество#Омск#Омская область#Губернатор#Инаугурация#Евгений Игишев#Виталий Хоценко#Хоценко
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