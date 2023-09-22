«Допустимая норма». Омичи рассказали о свалке во дворе жилого дома

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
В редакцию Города55 обратились жители одного из домов Октябрьского округа. Омичей волнует проблема свалки, которая образовалась во дворе. Количество мусора значительно превышает тот объем, что способны вместить мусорные контейнеры.
«Вот в таких ужасных условиях происходит хранения и складирование огромного количества мусора прямо на газоне и дороге недалеко от центра города, возле дома по адресу 6-я Линия, 167б. На обращения в письменном виде реакции никакой нет у служб. Такой ужас практически ежедневно там. Ответ у служб один — это допустимая норма», — рассказал омич Егор Александров.
Омичи сообщили, что площадкой для сбора мусора пользуются жители всех окрестных домов.
Мусор разлетается по всему двору, в том числе, и на детскую площадку. С вопросом обращались в прокуратуру.
«Установлено, что контейнерная площадка, расположенная около дома 186 по улице 7-я Линия в г. Омске, находится на содержании и обслуживании в ООО „Сибжилсервис“. В связи с чем, прокуратурой округа директору БУ г. Омска „Управление дорожного хозяйства и благоустройства“ и директору ООО „Сибжилсервис“ внесены представления об устранении нарушений закона», — сообщили в ведомстве.
После вмешательства прокуратуры мусор убрали, однако он накопился вновь. Проблема, как утверждают местные жители, носит системный характер. Чтобы ее решить, предлагают переместить контейнеры в другое место, но пока их мнение не было услышано.
Ранее жители Омска рассказали об огромных крысах, расплодившихся во дворе дома на улице Котовского. Источник проблемы жильцы видят в несвоевременной уборке мусора.