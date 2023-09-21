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Posted Сегодня, 13:12

Published Сегодня, 13:12

Modified Сегодня, 13:16

Updated Сегодня, 13:16

Жителям взорвавшегося дома в Балашихе собрали почти 3 тонны гуманитарной помощи

21 сентября 2023, 13:12
Люди, которые не остались равнодушными к произошедшей в подмосковной Балашихе трагедии со взрывом газа, продолжают приносить вещи для жильцов дома на Октябрьской улице. За два дня пункт приема уже принял около трех тонн гуманитарной помощи.

Об этом в интервью 360tv.ru сообщила Елена Жарова, руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья».

По ее словам, на данный момент особенно нужны санитарно-гигиенические средства и термобелье, которые до сих пор не поступили от волонтеров. Также потребность в бритвенных принадлежностях, дезодорантах, гелях для душа и зубных пастах.

Жарова напомнила, что людей из разрушенного здания временно разместили в гостиницах или у родственников.

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