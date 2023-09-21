Жителям взорвавшегося дома в Балашихе собрали почти 3 тонны гуманитарной помощи

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Об этом в интервью 360tv.ru сообщила Елена Жарова, руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья».
По ее словам, на данный момент особенно нужны санитарно-гигиенические средства и термобелье, которые до сих пор не поступили от волонтеров. Также потребность в бритвенных принадлежностях, дезодорантах, гелях для душа и зубных пастах.
Жарова напомнила, что людей из разрушенного здания временно разместили в гостиницах или у родственников.