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Published Сегодня, 15:59

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ВЦИОМ: 52% россиян считают, что за скачивание фильмов не нужно платить

21 сентября 2023, 15:59
За скачивание фильмов без оплаты не нужно платить, так считает большинство россиян, как показал опрос ВЦИОМ. Многие считают, что запрет на пиратское кино, книги и музыку не соответствует доходам населения.

В прошлом году этой точке зрения придерживались 47% опрошенных, а в текущем 39%, пишет Общественная служба новостей.

За последние пять лет уменьшилось число людей, которые считают, что доходы населения слишком низкие для взимания платы за просмотр и скачивание фильмов — с 71% до 52%.

Более того, 63% опрошенных полагают, что доступные цены для просмотра помогут снизить распространение пиратских копий. В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет.

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