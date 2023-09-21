ВЦИОМ: 52% россиян считают, что за скачивание фильмов не нужно платить

Posted Сегодня, 15:59
Published Сегодня, 15:59
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
В прошлом году этой точке зрения придерживались 47% опрошенных, а в текущем 39%, пишет Общественная служба новостей.
За последние пять лет уменьшилось число людей, которые считают, что доходы населения слишком низкие для взимания платы за просмотр и скачивание фильмов — с 71% до 52%.
Более того, 63% опрошенных полагают, что доступные цены для просмотра помогут снизить распространение пиратских копий. В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет.