ВЦИОМ: 52% россиян считают, что за скачивание фильмов не нужно платить

За скачивание фильмов без оплаты не нужно платить, так считает большинство россиян, как показал опрос ВЦИОМ. Многие считают, что запрет на пиратское кино, книги и музыку не соответствует доходам населения.