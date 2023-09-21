«Всем не угодишь». В Омске озвучили плюсы и минусы июльской транспортной реформы

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
На сегодняшнем заседании комитета Омского горсовета по вопросам транспортной инфраструктуры оценили эффективность изменений, внесенных в маршрутную сеть города в июле 2023 года. Напомним, что с улиц Гагарина и Интернациональная убрали 18 маршрутов. Сделали это для того, чтобы освободить центральные улицы от автобусов малого класса.
Депутаты попросили директора департамента транспорта Вадима Кормильца озвучить плюсы и минусы транспортной реформы. Он нашел четыре плюса:
«Автобусы малого класса работали не на газе. Сейчас видим улучшение экологической ситуации в городе. Знаю, что минприроды заказало обследование по замерам выбросов на центральных магистралях. Ждем результаты, в этом году мы увидим натурные сравнения», — прокомментировал Кормилец.
К отрицательным моментам руководитель дептранса причислил падение пассажиропотока и ухудшение качества обслуживания на ряде маршрутов, переместившихся на улицу Маршала Жукова. Хуже всего ситуация по маршрутам №386 (мкр. Амурский 2 — СМУ Общепит) и №470 (пос. Чкаловский — ул. И. Н. Багнюка).
По словам председателя профильного комитета Юрия Арчибасова, в первые две недели с начала транспортной реформы было много негативных отзывов от омичей, но потом ситуация нормализовалась.
«Автобусы даже в час пик не были переполнены. Люди перемещаются в комфортных условиях. Для муниципального транспорта это большой плюс, для бюджета — большое подспорье. Не ухудшая жизнь омичей, мы сделали магистрали более свободными», — отметил Арчибасов.
С ним согласился и депутат Омского горсовета Дмитрий Сахань:
«Мы должны развивать свой собственный транспорт. Всем не угодишь. Сейчас я так понимаю жалоб стало меньше, такие реформы надо продолжать».
Добавим, что уже известно, какие именно работы по корректировке маршрутной сети запланировали на 2024 год. После поставки новых автобусов большого класса маршруты №29 и №45 собираются сделать магистральными с графиком работы с 6.00 до 23.00 часов.
На Левобережье в целях обеспечения транспортной доступности новых микрорайонов — ЖК «Кварталы Драверта» и «Зеленая река» — запустят три новых троллейбусных маршрута: №5 (СТЦ «Мега» — пос. Юбилейный), №7м (Железнодорожный вокзал — микрорайон «Зеленая река»), №10 (СТЦ «Мега» — завод им. Попова).
В следующем году также собираются организовать троллейбусный маршрут, которые обеспечит транспортное сообщение микрорайона Юбилейный с центральной частью Омска.