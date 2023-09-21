«Всем не угодишь». В Омске озвучили плюсы и минусы июльской транспортной реформы

На сегодняшнем заседании комитета Омского горсовета по вопросам транспортной инфраструктуры оценили эффективность изменений, внесенных в маршрутную сеть города в июле 2023 года. Напомним, что с улиц Гагарина и Интернациональная убрали 18 маршрутов. Сделали это для того, чтобы освободить центральные улицы от автобусов малого класса.