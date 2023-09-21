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Вирусолог объяснил, в чем особенность нового штамма Covid-19

21 сентября 2023, 07:40
В свете новостей о появлении нового штамма Covid-19, названного Пирола, и увеличении числа заражений в России, возникают опасения о возможном новом всплеске заболеваемости. Вирусолог Сергей Вострухов объяснил особенности этого нового штамма и оценил его потенциал вызвать новую пандемию.

«Штамм Пирола содержит множество изменений в белке Spike, который отвечает за проникновение вируса в клетку организма. Однако пока нет достаточных доказательств того, что этот новый штамм Covid-19 является более заразным, чем известный Омикрон», — поделился Вострухов в интервью с представителем интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Тем не менее, эксперт отметил, что исследования Пиролы продолжаются, и ученые следят за распространением вируса и характером его протекания.

«На данный момент нет необходимости введения ограничительных мер, таких как ношение масок и перчаток. Однако важно быть внимательными к рекомендациям Роспотребнадзора, поскольку коронавирус не исчез. Если у вас есть подозрение на заболевание вирусом, не пытайтесь лечиться самостоятельно — обратитесь сразу же к специалисту», — посоветовал биотехнолог.

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