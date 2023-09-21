Вирусолог объяснил, в чем особенность нового штамма Covid-19

«На данный момент нет необходимости введения ограничительных мер, таких как ношение масок и перчаток. Однако важно быть внимательными к рекомендациям Роспотребнадзора, поскольку коронавирус не исчез. Если у вас есть подозрение на заболевание вирусом, не пытайтесь лечиться самостоятельно — обратитесь сразу же к специалисту», — посоветовал биотехнолог.