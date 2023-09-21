Валерий Бойко официально стал депутатом Заксобрания Омской области

Победителем стал вице-губернатор Валерий Бойко. Он набрал 65,09% голосов (18 124 голоса избирателей). Как отметил Ходаков, результаты голосования действительны. На заседании избирательной комиссии Валерию Бойко вручили удостоверение об избрании.