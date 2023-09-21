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Posted Сегодня, 04:27

Published Сегодня, 04:27

Modified Сегодня, 04:30

Updated Сегодня, 04:30

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Валерий Бойко официально стал депутатом Заксобрания Омской области

21 сентября 2023, 04:27
Фото: Город55
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Он получил 65% голосов избирателей.

Сегодня, 21 сентября, проходит заседание Заксобрания Омской области. Председатель регионального избиркома Иван Ходаков рассказал об общих результатах довыборов депутата Заксобрания Омской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Муромцевский избирательный округ № 16».

Победителем стал вице-губернатор Валерий Бойко. Он набрал 65,09% голосов (18 124 голоса избирателей). Как отметил Ходаков, результаты голосования действительны. На заседании избирательной комиссии Валерию Бойко вручили удостоверение об избрании.

Валерию Бойко вручили удостоверение об избрании в заксобрание Омской области
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#Политика#Омск#Омская область#Депутат#Новости#Валерий Бойко#Заксобрание#Алина Ясинская
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