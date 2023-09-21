Валерий Бойко официально стал депутатом Заксобрания Омской области

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
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Сегодня, 21 сентября, проходит заседание Заксобрания Омской области. Председатель регионального избиркома Иван Ходаков рассказал об общих результатах довыборов депутата Заксобрания Омской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Муромцевский избирательный округ № 16».
Победителем стал вице-губернатор Валерий Бойко. Он набрал 65,09% голосов (18 124 голоса избирателей). Как отметил Ходаков, результаты голосования действительны. На заседании избирательной комиссии Валерию Бойко вручили удостоверение об избрании.