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В жестком ДТП на Богдана Хмельницкого в Омске пострадала женщина и трехлетний ребенок

В жестком ДТП на Богдана Хмельницкого в Омске пострадала женщина и трехлетний ребенок

21 сентября 2023, 03:50
Фото: Госавтоинспекция Омской области
Малыша перевозили в детском кресле.

Вчера вечером, 20 сентября, в областном центре случилась авария с пострадавшими. Сотрудники Госавтоинспекции получили сообщение об этом в 19:00.

По данным ведомства, женщина 1970 года рождения двигалась на LADA Kalina по улице Богдана Хмельницкого. В районе дома № 226 она пыталась перестроиться, но не предоставила место другому авто. Вторым автомобилем оказалась Honda, за рулем которой находился мужчина 1998 года рождения. Они столкнулись, после чего LADA угодила в столб.

Фото: Госавтоинспекция Омской области

Вместе с женщиной на пассажирском сидении находился трехлетний мальчик. Его везли в специальном детском кресле, однако он и водитель все равно получили травмы. Их госпитализировали.

По факту случившегося полицейские запустили проверку. Обстоятельства и причины ДТП будут известны позднее.

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#Происшествия#Омск#Омская область#ДТП с пострадавшими#ДТП с детьми#Новости#Авария с пострадавшими#Авария с детьми#Алина Ясинская
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