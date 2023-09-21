В жестком ДТП на Богдана Хмельницкого в Омске пострадала женщина и трехлетний ребенок

Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
Modified Сегодня, 03:53
Updated Сегодня, 03:53
Вчера вечером, 20 сентября, в областном центре случилась авария с пострадавшими. Сотрудники Госавтоинспекции получили сообщение об этом в 19:00.
По данным ведомства, женщина 1970 года рождения двигалась на LADA Kalina по улице Богдана Хмельницкого. В районе дома № 226 она пыталась перестроиться, но не предоставила место другому авто. Вторым автомобилем оказалась Honda, за рулем которой находился мужчина 1998 года рождения. Они столкнулись, после чего LADA угодила в столб.
Вместе с женщиной на пассажирском сидении находился трехлетний мальчик. Его везли в специальном детском кресле, однако он и водитель все равно получили травмы. Их госпитализировали.
По факту случившегося полицейские запустили проверку. Обстоятельства и причины ДТП будут известны позднее.