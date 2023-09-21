В жестком ДТП на Богдана Хмельницкого в Омске пострадала женщина и трехлетний ребенок

По данным ведомства, женщина 1970 года рождения двигалась на LADA Kalina по улице Богдана Хмельницкого. В районе дома № 226 она пыталась перестроиться, но не предоставила место другому авто. Вторым автомобилем оказалась Honda, за рулем которой находился мужчина 1998 года рождения. Они столкнулись, после чего LADA угодила в столб.