В Шереметьево у туристки из Турции нашли серебряные изделия на 1,2 млн рублей

Согласно законодательству России, такие товары признаются стратегически важными. Их привезла женщина, которая возвращалась из поездки в Турцию. В ее багаже были обнаружены кольца, серьги, колье и браслеты, которые она заботливо обернула фольгой и положила среди пустых жестяных банок от напитков, пишет Общественная служба новостей.