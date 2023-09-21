В Шереметьево у туристки из Турции нашли серебряные изделия на 1,2 млн рублей

Posted Сегодня, 16:43
Published Сегодня, 16:43
Modified Сегодня, 17:48
Updated Сегодня, 17:48
Согласно законодательству России, такие товары признаются стратегически важными. Их привезла женщина, которая возвращалась из поездки в Турцию. В ее багаже были обнаружены кольца, серьги, колье и браслеты, которые она заботливо обернула фольгой и положила среди пустых жестяных банок от напитков, пишет Общественная служба новостей.
Женщина объяснила, что таким способом она хотела сохранить целостность украшений. Всего она привезла с собой серебряные изделия общей стоимостью в 1,2 миллиона рублей.