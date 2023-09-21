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Published Сегодня, 16:43

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Updated Сегодня, 17:48

В Шереметьево у туристки из Турции нашли серебряные изделия на 1,2 млн рублей

21 сентября 2023, 16:43
В аэропорту Шереметьево сотрудники обнаружили в багаже женщины из Турции большое количество серебряных украшений. Их насчитали целых 158 штук. Эта информация была опубликована Федеральной таможенной службой.

Согласно законодательству России, такие товары признаются стратегически важными. Их привезла женщина, которая возвращалась из поездки в Турцию. В ее багаже были обнаружены кольца, серьги, колье и браслеты, которые она заботливо обернула фольгой и положила среди пустых жестяных банок от напитков, пишет Общественная служба новостей.

Женщина объяснила, что таким способом она хотела сохранить целостность украшений. Всего она привезла с собой серебряные изделия общей стоимостью в 1,2 миллиона рублей.

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