Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:12

Published Сегодня, 07:12

Modified Сегодня, 07:14

Updated Сегодня, 07:14

иллюстрация

В Омской области участники СВО будут бесплатно получать землю для сельского хозяйства

21 сентября 2023, 07:12
Фото: Город55
иллюстрация
Однако это мера поддержки будет распространяться не на всех бойцов.

На сегодняшнем заседании Заксобрания Омской области было принят закон о новой мере поддержки участников специальной военной операции. Теперь ветераны боевых действий могут бесплатно получить «сельскохозяйственный гектар».

Это касается тех, кто получил звание Героя РФ или удостоился других орденов РФ. Получить землю могут также и члены семьи погибшего в зоне СВО.

Ветераны боевых действий теперь имеют права получить территорию для сельского хозяйства в размере 0,04-1 гектаров или садоводства площадью 0,04-0,15 гектаров. Земельные участки уже определены в отдельных муниципальных районах.

По инициативе Хоценко семьи участников СВО смогут чаще посещать спорторганизации
Узнать подробнее
#Политика#Омск#Омская область#Новости#Спецоперация#Сво#Алина Ясинская#Помощь участникам СВО
Подпишитесь
В омском УФСИН случились кадровые изменения в руководящем штабе
Сегодня, 02:52
Динара Курманова назначили на пост зампреда правительства Омской области
Сегодня, 04:41
Валерия Бойко официально избрали зампредседателя Заксобрания Омской области
Сегодня, 04:40
Ирину Касьянову на пятилетний срок переизбрали омским омбудсменом
Сегодня, 04:55
На экс-директора «Омскоблстройзаказчика» Кирьякова завели дело за взятку
Вчера, 11:41
Елена Мизулина получила знак отличия за заслуги перед Омской областью
Сегодня, 06:02