В Омской области участники СВО будут бесплатно получать землю для сельского хозяйства

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
На сегодняшнем заседании Заксобрания Омской области было принят закон о новой мере поддержки участников специальной военной операции. Теперь ветераны боевых действий могут бесплатно получить «сельскохозяйственный гектар».
Это касается тех, кто получил звание Героя РФ или удостоился других орденов РФ. Получить землю могут также и члены семьи погибшего в зоне СВО.
Ветераны боевых действий теперь имеют права получить территорию для сельского хозяйства в размере 0,04-1 гектаров или садоводства площадью 0,04-0,15 гектаров. Земельные участки уже определены в отдельных муниципальных районах.