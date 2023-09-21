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Published Сегодня, 02:52

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иллюстрация

В омском УФСИН случились кадровые изменения в руководящем штабе

21 сентября 2023, 02:52
Фото: Город55
иллюстрация
С середины сентября одной из структур начал руководить новый начальник.

В региональном УФСИН произошли новые кадровые перестановки. Речь идет о казенном учреждении «Уголовно-исполнительная инспекция управления федеральной службы исполнения наказаний по Омской области».

Владимир Сидельников с 19 сентября является начальником учреждения. Ранее им руководил Дмитрий Семика. Он работал на посту с февраля 2020 года. Пока его не назначили на пост начальника в Омской области, Семика пребывал в Твери, находясь в этой же должности.

В этом учреждении занимаются управлением и эксплуатацией тюрем, исправительных колоний и других мест лишения свободы. Кроме того, здесь работают с бывшими заключенными, оказывая им реабилитационную помощь.

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#Омск#Омская область#УФСИН#Кадровые перестановки#Новости#Алина Ясинская
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