В омском УФСИН случились кадровые изменения в руководящем штабе

Владимир Сидельников с 19 сентября является начальником учреждения. Ранее им руководил Дмитрий Семика. Он работал на посту с февраля 2020 года. Пока его не назначили на пост начальника в Омской области, Семика пребывал в Твери, находясь в этой же должности.