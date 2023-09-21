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В Омске закрылся Клуб веселых и находчивых после смерти руководителя

21 сентября 2023, 05:51
Фото: 1MI
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Михаил Дымура ушел из жизни 12 августа после продолжительной болезни.

Омский Клуб веселых и находчивых 19 сентября прекратил свое существование. Информация появилась на сайте Rusprofile. Согласно данным Единого госреестра юридических лиц, организацию ликвидировали по решению суда.

Общественная организация «Омский Клуб веселых и находчивых» была зарегистрирована в 2010 году. Руководителем являлся Михаил Дымура. Он ушел из жизни 12 августа после продолжительной болезни. Михаил Дымура являлся почетным деятелем культуры Омска.

Ушел из жизни президент омской Лиги КВН Михаил Дымура
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#Общество#Омск#Омская область#Ликвидация#Егрюл#Квн#Евгений Игишев#Ликвидация фирм
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