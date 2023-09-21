В Омске закрылся Клуб веселых и находчивых после смерти руководителя

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
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Омский Клуб веселых и находчивых 19 сентября прекратил свое существование. Информация появилась на сайте Rusprofile. Согласно данным Единого госреестра юридических лиц, организацию ликвидировали по решению суда.
Общественная организация «Омский Клуб веселых и находчивых» была зарегистрирована в 2010 году. Руководителем являлся Михаил Дымура. Он ушел из жизни 12 августа после продолжительной болезни. Михаил Дымура являлся почетным деятелем культуры Омска.